Escándalo por espionaje en Inglaterra: Hull City pide ascenso directo a la Premier League tras expulsión de Southampton

El Hull City agrava el escándalo del espionaje de Southampton con esta sorpresiva petición en medio de todos los rumores y corre riesgo la final del Championship.

El fútbol inglés vive un escándalo después de que el Southampton reconociera que espió a rivales y fuera descalificado de las finales del ascenso a la Premier League. Por lo cual, Hull City se debería medir a Middlesbrough en la final, pero ahora esto se ve distante.

Desde Inglaterra, Ben Jacobs revela que el Hull City se está asesorando para una posible petición de ascenso directo a la Premier League. Desde el club argumentan que toda la semana prepararon el partido ante un rival (Southampton) y ahora les toca otro.

El Southampton está apelando la decisión de la FA argumentando que es demasiada severa, sin embargo, en caso de que esta no pase la final del ascenso nuevamente cambiaría. Desde el Hull City estarían analizando incluso hacer un pedido después del resultado de la final.

Los de Hull City llegaron a esta final y están a un paso de volver a la Premier League, pero en el club hay grandes molestias y podrían intentar asegurar su cupo de cualquier manera. El ‘Boro’ fue el que denunció este espionaje del Southampton y también está a la espera.

Hull City eliminó al Millwall en semifinales. (Foto: GettyImages)

Es un partido de más de 100 millones de euros

Tradicionalmente se conoce a la final del ascenso a la Premier League como el “partido de los 100 millones”. Esto es porque el club que asciende a primera categoría recibe este monto por los derechos de televisión que paga la Premier y por ganar este tradicional cuadrangular.

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¿Cuándo sería la final del Championship y qué canal la pasa?

En teoría la final de la Championship debería jugarse el próximo sábado, 23 de mayo de 2026. El partido será transmitido por ESPN y también por los planes de Disney+.