A menos de un mes del Mundial 2026, RD Congo cancela campamento por brote de ébola: FIFA reacciona

¿Peligra su participación en la Copa? RD Congo cancela su campamento por brote de ébola a semanas del Mundial y la FIFA reacciona. Lee aquí.

La situación se complica cada vez más para la República Democrática del Congo a menos de un mes del Mundial 2026 porque decidieron cancelar el campamento previo a la próxima Copa del Mundo debido a un brote de ébola y ya se conoció cuál fue la reacción de la FIFA.

RD Congo empezó a ser sorpresa tras eliminar a Camerún y Nigeria para poder disputar uno de los repechajes del Mundial 2026. Luego, vencieron 1-0 a Jamaica y se ganaron un cupo a la cita mundialista. Todo era felicidad hasta que la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública por un brote de la cepa de ébola (Bundibugyo) en el país africano.

La FIFA reacciona a la cancelación del campamento de Congo por ébola

El logo de la FIFA y Sébastien Desabre. (Foto: X / @FIFAcom y Getty Images)

FIFA, al ver que RD Congo canceló el campamento de entrenamientos a menos de un mes del Mundial, emitió un comunicado en el que afirmó que “está al tanto de la situación relacionada con un brote de ébola y la está monitoreando, y está en estrecha comunicación con la asociación de fútbol de la República Democrática del Congo (Fecofa) para garantizar que el equipo esté al tanto de todas las directrices médicas y de seguridad“.

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