El alarmante mensaje de Johan García tras su lesión en Barcelona

Johan García será baja en Barcelona durante varios meses luego de sufrir una fractura de peroné y pese a que el club estará para todo lo que requiera, el juvenil volvió a encender alarmas.

El jugador colgó en sus redes sociales: “Te extrañaré fútbol, momentos que guardaré toda mi vida” acompañado de emojis tristes. Los hinchas se preocuparon porque interpretaron como que el jugador no podía seguir jugando más.

Barcelona había emitido un comunicado luego de la dura lesión de Mateo Maccari con un plazo cercano a los 3 meses para su recuperación, sin embargo este mensaje volvió a prender preocupación.

Johan García estaba siendo importante en el primer equipo, teniendo minutos en amistosos de pretemporada como en LigaPro. Otros aseguran que el jugador iba a estar en negociaciones para dar el salto al exterior.

Barcelona no ha emitido ningún otro comunicado sobre el estado de salud de García, mientras tanto la LigaPro sancionó a Mateo Maccari con cinco partidos por juego brusco grave.

¿A qué hora y qué canal pasa el Clásico del Astillero?

El próximo Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec comenzará desde las 16H30 y será transmitido por Zapping Sports. Se espera un estadio al tope de su capacidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan que otro jugador se va de Liga de Quito y causa sorpresa en los hinchas

En resumen