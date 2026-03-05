Es tendencia:
Revelan que otro jugador se va de Liga de Quito y causa sorpresa en los hinchas

Liga de Quito dará salida a otro de sus jugadores pese a que la temporada recién lleva dos partidos oficiales, los hinchas reaccionaron.

Por Gustavo Dávila

Mientras hay rumores de que Liga de Quito puede fichar dos jugadores más, ahora confirman una salida de cara a esta misma temporada. Esto, pese a que es una posición dónde los ‘albos’ están con falencias.

El juvenil Maikel Caicedo sería cedido para otro equipo de LigaPro en este 2026. El defensor central no entró en planes de Tiago Nunes para este año.

En lo deportivo están Ricardo Adé, Luis Segovia, Gianfranco Allala y Richard Mina por encima de Caicedo, sin embargo la línea de defensa ha recibido varias críticas en dos partidos.

Según habían declarado desde Liga, este año iba a estar marcado con el ascenso de varios juveniles para el primer plantel en caso de que necesiten un plantel más largo.

Medios capitalinos apuntan a que Delfín SC sería el equipo a ceder a Caicedo. Ederson Castillo seguirá en el equipo pese a ser juvenil mientras que Michael Bermúdez continuará en Orense cedido.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

En resumen

  • Maikel Caicedo será cedido al Delfín SC tras no entrar en planes de Tiago Nunes.
  • El defensor central juvenil sale de Liga de Quito pese a las falencias defensivas actuales.
  • Michael Bermúdez continuará su etapa profesional cedido en el Orense durante la temporada 2026.
