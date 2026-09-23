Lo quiso la Selección de Ecuador y ahora podría ser nuevo DT de Chile para Eliminatorias

Uno de los candidatos que tuvo la Selección de Ecuador pasaría a otra selección CONMEBOL en las próximas Eliminatorias.

Luis Zubeldía vuelve a aparecer como candidato para dirigir una selección sudamericana. El argentino fue uno de los nombres que más fuerza tuvo para asumir en la Selección de Ecuador antes de la llegada de Marcelo Gallardo, pero la FEF finalmente se decidió por el ex River y ahora Zubeldía se iría a un rival.

Ahora, el nuevo destino de Zubeldía podría estar en la Selección de Chile. La Roja ya habría tenido contactos con el técnico y lo considera para iniciar el nuevo proceso, mientras la selección chilena es dirigida de manera interina por Nicolás Córdova.

Chile busca cerrar a su nuevo entrenador pensando en las próximas Eliminatorias y en el proyecto rumbo al Mundial de 2030. Zubeldía aparece como una de las alternativas que analiza la federación chilena para tomar las riendas del combinado nacional, otro de los candidatos es Sebastián Beccacece.

Mientras tanto, el entrenador argentino rechazó la posibilidad de dirigir al Inter de Porto Alegre. Zubeldía habría recibido el interés del conjunto brasileño, pero decidió esperar una propuesta de una selección nacional antes de definir su próximo paso.

En los últimos años, Zubeldía dirigió a Liga de Quito, São Paulo y Fluminense. Con el equipo ecuatoriano consiguió sus títulos más importantes como entrenador: la LigaPro y la Copa Sudamericana 2023.

El sueldo de Luis Zubeldía en Fluminense

Como DT de Fluminense, Luis Zubeldía ganaría un salario cercano a los 2 millones por temporada. Este salario no sería un límite para la Selección de Ecuador, ya que ‘La Tri’ actualmente le paga a Beccacece un salario anual de 2.4 millones de dólares.

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