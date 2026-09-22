Hubo lesionados, pero Marcelo Gallardo nuevamente “ignoró” a este jugador en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo sigue ignorando a este jugador de la LigaPro, pese a que hubo lesionados.

Marcelo Gallardo tuvo que reemplazar a Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez en la Selección de Ecuador, ambos jugadores se bajaron de última hora por molestias físicas. Sin embargo, cuando se esperaba una oportunidad para un goleador de LigaPro tampoco llegó.

El delantero ecuatoriano Edinson Mero es el goleador de la LigaPro con 13 goles, incluso superando a delanteros extranjeros. Sin embargo, Gallardo no lo tomó en cuenta y el goleador de Guayaquil City nuevamente tendrá que esperar por un llamado.

Mero es uno de los futbolistas ecuatorianos que viene siendo sorpresa en el campeonato y sosteniendo un nivel que seguramente lo hará saltar a otro club en los próximos meses. Ya en 2025 se había convertido en el máximo goleador de la Serie B de Ecuador.

Gallardo convocó a Snayder Porozo y Daniel Mejía por las bajas en la Selección de Ecuador, ambos jugadores juegan en Bélgica. ‘La Tri’ inicia un largo camino de 3 semanas con todos los convocados para comenzar también la era de Marcelo Gallardo.

Edison Mero es uno de los goleadores de la LigaPro. (Foto: Imago)

Otro de los motivos que también complicaba a equipos de la LigaPro a tener convocados eran los trámites para obtener la Visa, estos no son sencillos y llamar a un jugador de última hora del campeonato nacional también es un problema.

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¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador sus amistosos y qué canal pasará los partidos?

La Selección de Ecuador ya tiene 3 partidos agendados para esta fecha FIFA extendida. Los encuentros se podrán ver por la señal de TC Televisión y también por Teleamazonas, ambas cadenas de señal abierta en el país.

Ecuador vs Corea del Sur (24/09)

Ecuador vs Japón (1/10)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5/10)

Encuesta¿Merece Edinson Mero una convocatoria? ¿Merece Edinson Mero una convocatoria? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Snayder Porozo y Daniel Mejía reemplazan a Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez en Ecuador.

reemplazan a Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez en Ecuador. Edinson Mero lidera la LigaPro con 13 goles pero quedó fuera de ‘La Tri’.

lidera la LigaPro con 13 goles pero quedó fuera de ‘La Tri’. TC Televisión y Teleamazonas transmitirán los partidos amistosos de la Selección de Ecuador.