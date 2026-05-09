Gabriel Villamil podría dejar Liga de Quito ante el interés de este club de la Copa Libertadores.

Gabriel Villamil viene siendo uno de los jugadores de Liga de Quito más cuestionados en los últimos meses. El boliviano no ha podido mostrar el nivel de meses anteriores y eso ha llevado a que se pida su salida del club ecuatoriano para 2026 de parte de algunos hinchas.

Ahora Mr.OFFSIDER revela que Villamil entró en planes de Bolívar para un posible fichaje en la siguientes semanas. Esta contratación del volante boliviano apunta directamente a que el jugador puede reforzar un equipo que ha quedado sentido tras la salida de Flavio Robatto.

Además Villamil es uno de los activos fijos de Liga de Quito y su venta también representaría un importante ingreso financiero para el club ecuatoriano que es dueño de su pase. El jugador boliviano estuvo muy cerca de llegar al Mundial con su selección.

Desde Liga de Quito se esperaría una importante oferta para vender a un jugador que viene siendo titular en el proceso de Tiago Nunes. Bolivar está en la Copa Libertadores y podría jugar la siguiente etapa del torneo si se clasifica a octavos de final.

Gabriel Villamil podría dejar Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Ya tras la gran Copa Libertadores de 2025 de Villamil se especuló con su salida del club. El volante boliviano gusta en Brasil también donde varios clubes tantearon la posibilidad de ficharlo.

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Los números de Gabriel Villamil en esta temporada

En toda esta temporada con Liga de Quito, Gabriel Villamil ha jugado un total de 16 partidos entre todas las competencias. Solo ha marcado 1 gol, pero lleva en cancha más de 1.700 minutos siendo uno de los jugadores más regulares del club ecuatoriano.

El valor de mercado de Gabriel Villamil

Gabriel Villamil ahora mismo tiene un valor de mercado de 1.2 millones de dólares. Por lo cual, el jugador boliviano es una venta millonaria a futuro para el club. Tiene contrato con el club hasta finales de la temporada 2027.

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En síntesis:

El club Bolívar planea el fichaje de Gabriel Villamil para las próximas semanas.

planea el fichaje de para las próximas semanas. Gabriel Villamil registra 16 partidos jugados y un gol en la presente temporada.

registra jugados y en la presente temporada. El valor de mercado actual del futbolista boliviano es de 1.2 millones de dólares.