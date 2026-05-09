VIDEO | No es UFC: el cruce que tuvieron Moisés Caicedo contra Van Dijk en la Premier League

Este sábado 9 de mayo de 2026 Chelsea y Liverpool empataron en la Premier League. Los ‘Blues’ se alejan de la chance de entrar a copas europeas para el siguiente año, mientras que Liverpool sigue firme en su cupo por la Champions League.

Durante el partido se dio un durísimo “cruce” entre Moisés Caicedo y Virgil Van Dijk. El volante ecuatoriano quedó marcando al neerlandés en el área chica en un tiro de esquina y estuvo muy cerca de cometer penal, es más el VAR revisó la jugada.

Van Dijk salió disparado ante el árbitro porque Moisés Caicedo lo había marcado de tal forma que terminó el suelo. El ecuatoriano lo marcó muy intensamente y estuvo a punto de hacer un penal, que quizás solo en la Premier League no le pitan.

Moisés Caicedo también se ganó otra amarilla durante el partido de la Premier League, por reclamos. El ecuatoriano no logra mejorar este aspecto y se gana otra tarjeta en esta temporada. El ecuatoriano se ha perdido varios partidos por sanción.

Van Dijk being clearly held back by Caicedo which affects his header on goal, but Craig Pawson does not give a foul pic.twitter.com/3IEces0b0b — Goaldata – Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) May 9, 2026

Moisés Caicedo y Chelsea tienen un cierre de temporada para el olvido, el equipo inglés ya no jugará en la siguiente temporada la Champions League y ahora mismo se encomienda a la FA Cup, para en este torneo tratar de meterse a la Europa League, juega la final ante el Manchester City.

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Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada

En toda la temporada, Moisés Caicedo ha jugado con Chelsea un total de 47 partidos, marcando 5 goles y dando 1 asistencia. Pero el jugador ecuatoriano también ha recibido ya 15 amarillas, siendo una temporada con varias tarjetas amarillas.

La tabla de posiciones de la Premier League

Tras el empate de Liverpool y Chelsea, así quedó la tabla de posiciones de la Premier League:

Encuesta¿Era penal de Moisés Caicedo? ¿Era penal de Moisés Caicedo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Chelsea y Liverpool empataron este sábado 9 de mayo de 2026 en la Premier League.

empataron este sábado en la Premier League. Moisés Caicedo suma 15 amarillas en los 47 partidos jugados durante esta temporada.

suma en los jugados durante esta temporada. El Chelsea jugará la final de la FA Cup contra el Manchester City.