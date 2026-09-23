El equipo ecuatoriano que ofertó por Javier Aguirre, DT que eliminó a la Selección del Mundial

Javier Aguirre, DT de México que eliminó a Ecuador del Mundial, recibió una oferta del fútbol local para este 2026.

Javier ‘Vasco’ Aguirre, entrenador que dirigió a México en el Mundial 2026 y eliminó a la Selección de Ecuador, habría recibido una propuesta del fútbol ecuatoriano después de la Copa del Mundo.

Según la información de diario Récord, la propia Selección de Ecuador se interesó en Aguirre y lo sondeó antes de cerrar la contratación de Marcelo Gallardo. El entrenador mexicano también habría recibido propuestas de Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, pero finalmente terminó asumiendo como técnico del Valencia de España.

Con esta posibilidad, Aguirre se suma a otros nombres que estuvieron en la carrera por dirigir a Ecuador hasta las últimas etapas del proceso. Roberto Martínez y Luis Zubeldía también fueron considerados como candidatos, junto con Marcelo Gallardo, quien finalmente fue elegido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Javier Aguirre cuenta con una amplia experiencia dirigiendo selecciones nacionales. El mexicano estuvo al frente de México en los Mundiales de 2002, 2010 y 2026, además de dirigir a Japón y Egipto. Su último ciclo con el combinado mexicano terminó después de la eliminación frente a Ecuador en la Copa del Mundo.

En el aspecto económico, Aguirre percibía alrededor de 2,9 millones de dólares anuales en la Selección de México, mientras que Marcelo Gallardo tendría un salario cercano a los 3,5 millones de dólares por temporada en Ecuador. De esta manera, la FEF terminó apostando por el entrenador argentino para iniciar un nuevo proyecto rumbo al Mundial de 2030.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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Javier Aguirre y Sebastián Beccacece, Mundial 2026.

En resumen