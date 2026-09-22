La temporada de Moisés Caicedo está muy lejos de lo esperado, de momento, el ecuatoriano sigue lesionado y está lejos de regresar al nivel que mostró el año anterior. En el Chelsea también han querido cuidarlo y el futbolista oficialmente también quedó fuera de la Selección de Ecuador.

Chelsea quiere un nuevo fichaje en la mitad de la cancha

En medio de todos los rumores y de la incertidumbre de la recuperación de Moisés Caicedo, el Chelsea ya se estaría moviendo en el mercado por otro volante. El apuntado sería el campeón del mundo con España, Martín Zubimendi. El jugador ha perdido su puesto en Arsenal.

De acuerdo a la información de BBC Sport, Zubimendi también podría presionar para que este movimiento sea una realidad. El español no está a gusto con el rol que tiene actualmente en Arsenal y buscaría rápidamente un nuevo club para seguir en la élite.

Zubimendi fue campeón del mundo con España. (Foto: GettyImages)

Zubimendi es un volante de algunas variables, pero sobre todo se desempeña mejor en la posición central, justo donde está Moisés Caicedo. Por lo cual, el ecuatoriano tendría competencia de alto nivel en la mitad de la cancha en enero y si no se recupera bien, hasta su puesto corre riesgo.

Chelsea puso un equipo a trabajar con Moisés Caicedo

Moisés Caicedo todavía no se ha recuperado totalmente de su lesión y el ecuatoriano ahora trabaja con un equipo especial de Chelsea para recuperar el mejor nivel. Ahora mismo el futbolista tendrá estas 3 semanas de fecha FIFA para seguir trabajando en su recuperación.

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