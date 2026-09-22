Fue campeón con IDV y Lorenzo Faravelli podría volver a un grande de la LigaPro

Faravelli podría regresar al fútbol ecuatoriano y jugar con la camiseta de otro grande, tras ser campeón con IDV.

Una de las grandes figuras de Independiente del Valle en los últimos años fue Lorenzo Faravelli. El ‘Lolo’ dominó la LigaPro en todo momento y en la mitad de la cancha ayudó a que IDV se corone campeón de la LigaPro y también de la Copa Sudamericana.

Faravelli puede volver a la LigaPro

Ya algunos equipos de la LigaPro ya piensan en la temporada 2027, y de momento Lorenzo Faravelli se metió en planes de 2 equipos del fútbol ecuatoriano, de acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER. El volante argentino actualmente juega en México.

Aunque no se ha revelado el nombre de los clubes que monitorean a Faravelli, solo equipos como Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona SC pueden afrontar un movimiento económico de esas características. Además, pueden jugar torneos internacionales en 2027.

Lorenzo Faravelli fue campeón de la Copa Sudamericana con IDV. (Foto: GettyImages)

En las próximas semanas se pueden dar más novedades sobre este posible fichaje, el ‘Lolo’ no vería tampoco con malos ojos regresar a Ecuador y ser protagonista, tras pasar los últimos meses jugando con el Necaxa.

Los números de Lorenzo Faravelli en en esta temporada

Faravelli tiene contrato con Necaxa hasta finalizar la temporada. El volante argentino ha jugado 9 partidos en toda la temporada, no ha marcado ni goles ni ha dado asistencias. A sus 33 años tiene grandes chances de finalmente regresar a Ecuador.

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En síntesis: