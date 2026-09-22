Confirmado: ¿Dónde se verán los partidos amistosos de la Selección de Ecuador de esta fecha FIFA?

La Selección de Ecuador definió dónde se transmitirán sus partidos correspondientes a la gira de Asia en septiembre.

La Selección de Ecuador tendrá una nueva oportunidad para mostrarse ante sus aficionados durante la gira asiática dirigida por Marcelo Gallardo. Los partidos de la Tricolor podrán seguirse por señal abierta en el país, en lo que será el debut del Muñeco.

El canal encargado de transmitir estos encuentros será Teleamazonas. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar de los partidos sin necesidad de contar con una suscripción a una plataforma de televisión pagada.

Mientras tanto, todavía se negocia quién será el encargado de transmitir los partidos de Ecuador durante las próximas Eliminatorias. Las conversaciones continúan para definir los derechos audiovisuales de los encuentros oficiales del combinado nacional, por lo que los aficionados deberán esperar una confirmación sobre el canal que tendrá esa cobertura por los próximos años.

Ecuador se prepara para enfrentar a Corea del Sur y Japón como parte de su planificación internacional. El primer encuentro está programado para el 24 de septiembre, mientras que el duelo ante el combinado japonés se disputará el 1 de octubre.

La empresa anterior aún está en negociaciones y también ofertará para mantener los partidos de Ecuador mediante suscripción paga, esto pese a algunas observaciones de hinchas.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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