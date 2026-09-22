La Selección de Ecuador tiene un nuevo convocado tras las bajas de última hora

La Selección de Ecuador, dirigida por Marcelo Gallardo, sufrió algunas bajas antes de afrontar sus amistosos internacionales y ya trabaja en la búsqueda de los reemplazos. Este martes dieron a conocer dos nuevos nombres.

El elegido para ocupar uno de esos lugares es Snayder Porozo, cuyo llamado fue anunciado oficialmente por el Royal Antwerp de Bélgica. El delantero ecuatoriano se sumará a la convocatoria de Gallardo y ya se realizan las gestiones logísticas para organizar su viaje hasta Corea del Sur.

Porozo, de 19 años, es un delantero formado en Aucas, club con el que registró 31 partidos, cuatro goles y una asistencia. Actualmente milita en el Royal Antwerp, donde ya consiguió marcar su primer gol en el fútbol europeo durante la derrota ante Sint-Truiden por la liga belga.

Las bajas que obligaron a realizar modificaciones en la convocatoria corresponden a Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, quienes no podrán participar en los próximos compromisos de la Tri por lesiones según anunció la propia FEF en la noche del lunes

Con la incorporación de Porozo, los delanteros convocados por Ecuador quedan conformados por Juan Riquelme Angulo, Jordy Caicedo y Snayder Porozo, quienes tendrán la oportunidad de demostrar sus condiciones durante el inicio del proceso de Marcelo Gallardo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

Publicidad

Snayder Porozo es una de las promesas de Ecuador

En resumen