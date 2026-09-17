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Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo llegó a Ecuador y este fue el insólito regalo que le dieron en el aeropuerto

Marcelo Gallardo recibió este primer regalo cuando llegó a Ecuador para ser el nuevo DT de 'La Tri'.

El regalo que recibió Marcelo Gallardo en Ecuador.
© @FEFecuador/ Edit BVEl regalo que recibió Marcelo Gallardo en Ecuador.

Este jueves 17 de septiembre de 2026 Marcelo Gallardo arribó finalmente a Ecuador para ser el nuevo DT de ‘La Tri’. El estratega fue recibido en el aeropuerto por un gran número de periodistas y también de aficionados, algunos incluso le dieron regalos y le pidieron fotos.

El momento que más se ha vuelto viral en redes sociales, fue cuando una periodista le acercó un muñeco al entrenador y le dijo: “Un muñeco para otro muñeco”. Esto causó que el entrenador sonría ante el regalo y responda con un amable “gracias”.

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En el aeropuerto solo hubieron declaraciones del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas. El directivo comentó que se vienen grandes momentos para ‘La Tri’ con la llegada de Gallardo como su nuevo entrenador.

Marcelo hablará en su presentación a las 15H00 (EC) y comenzará oficialmente su ciclo como nuevo entrenador de ‘La Tri’. El entrenador argentino tiene grandes objetivos y también se mostró muy contento por este reto y por el material que tiene la Selección de Ecuador en cuanto a jugadores.

Gallardo será presentado hoy en Quito, cumplirá con varios compromisos durante el fin de semana, y luego viajará a Corea del Sur para debutar como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. El ‘Muñeco’ se estrenará en los amistosos en Asia.

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Como entrenador de la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo firmó un contrato de 4 años y también tiene un sueldo de 3.5 millones. Hasta que se confirmen otros salarios en entrenadores de selecciones sudamericanas, el ‘Muñeco’ tiene el segundo sueldo más alto de las Eliminatorias de CONMEBOL.

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En síntesis:

  • Marcelo Gallardo llegó a Ecuador el jueves 17 de septiembre de 2026.
  • 15H00 (EC) será la presentación oficial de Marcelo Gallardo como DT de Ecuador.
  • 3.5 millones de dólares anuales ganará Marcelo Gallardo durante sus 4 años de contrato.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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