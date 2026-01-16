Es tendencia:
Emelec

El insólito equipo que eligió Alexander González antes que Emelec

Alexander González no aguantó más y se fue de Emelec, sin embargo eligió a un equipo sorpresa lejano en lo deportivo.

Por Gustavo Dávila

El insólito equipo que eligió Alexander González antes que Emelec Foto: IMAGO

Emelec perdió a varios jugadores importantes por el tema económico, entre ellos Alexander González. El lateral venezolano no quiso esperar a ver si la situación cambiaba y se fue a insólito equipo.

El Carabobo FC de Venezuela anunció el fichaje del defensor seleccionado de Venezuela. El equipo está lejos de tener la historia de Emelec pero aún así el jugador eligió la estabilidad.

Esta temporada el Carabobo FC jugará la Copa Libertadores desde sus fases previas. A mitad de la temporada 2025 había trascendido de un supuesto interés de Brasil y Colombia por González.

El jugador fue uno de los que públicamente decidió no entrenar ni concentrar por los meses impagos, así como expresar en medios su molestia y la situación que atravesaba el equipo.

Otros jugadores como Facundo Castelli, Jaime Ayoví, Diogo Baguí, Maicón Solís entre otros titulares también dejaron el equipo por la situación económica, algunos en condición de agente libre.

Los valores pendientes de Emelec

Los 50 mil dólares corresponden a compromisos pendientes con Elkin Muñoz, John Jairo y Aníbal Leguizamón, además del preparador físico Agustín, quien formó parte del cuerpo técnico de Jorge Célico, así como también a los futbolistas Tommy Chamba y Gilmar Napa.

Alexander González – Carabobo.

En resumen

  • Alexander González fichó por el Carabobo FC de Venezuela tras su salida de Emelec.
  • El defensor venezolano priorizó la estabilidad económica para disputar la próxima Copa Libertadores.
  • Jugadores como Castelli, Ayoví y Baguí también dejaron el club por la crisis financiera.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
