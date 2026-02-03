Donald Trump obligaría a que James Rodríguez hiciera esto para poder jugar en su nuevo equipo

Todo está más que listo para que James Rodríguez firme con su nuevo equipo y juegue en Estados Unidos. Sin embargo, no todo es alegría para los aficionados del ’10’ colombiano, ya que el periodista Carlos Antonio Vélez explicó por qué el presidente Donald Trump sería el primer problema de James con una ‘regla’ que ya sufren algunos jugadores.

Justo antes de que el periodista Tom Bogert, del portal ‘The Athletic’, informara que “Minnesota United FC está en conversaciones para una sorprendente operación de gran éxito para fichar a la estrella colombiana James Rodríguez”, Vélez reveló los contras del que sería el nuevo equipo del capitán de la Selección Colombia.

“El único problema en Minnesota es el clima; a él que le hace tanto daño el frío, porque por eso argumentó que había venido de Múnich. Entonces, aquí (Minnesota) hace mucho más frío que en Baviera”, empezó diciendo Carlos Antonio Vélez antes de revelar lo que la política migratoria de Donald Trump obligaría a hacer a James Rodríguez.

La ‘regla’ que Trump le pondría a James para poder jugar en USA

“En Minnesota se están presentando muchísimos problemas con el tema de las redadas migratorias. ‘La gente tiene miedo’ es el titular de una noticia que salió hace un par de días y que tiene que ver con Joaquín Pereyra. Es un jugador que actúa ahí (Minnesota United FC). Es un jugador argentino que estuvo en Atlético Tucumán. Estoy leyendo aquí: ‘La gente tiene miedo, nosotros también. Cada vez menos personas quieren salir a las calles por lo que pueda pasar. Ya sea caminando por el barrio, el supermercado o cualquier lado, llevo conmigo el pasaporte argentino y la green card de Estados Unidos‘”, contó Vélez para dejarle claro a James que, si no quiere tener problemas con Trump, deberá andar con sus documentos a todas partes.

Así le fue a Minnesota United FC antes de que se dé la llegada de James

Luego de terminar en la cuarta posición de la Conferencia Oeste en la temporada regular, Minnesota United FC le ganó a Seattle Sounders en la primera ronda de los Playoffs 2025 y llegó hasta las semifinales de conferencia. En esa instancia perdió ante San Diego FC. Todo esto pasó antes de que se dé la llegada de James Rodríguez.

