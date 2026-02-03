Nadie lo esperaba y ahora Emelec sorprendería a todos con el fichaje de este jugador para la temporada 2026. El club azul no está haciendo grandes movimientos en el mercado, pero ahora con una virtual nueva directiva contratarían a este jugador.

La nueva directiva de Emelec ya tendría todo listo para hacerse con el fichaje de Gonzalo Nápoli. El jugador uruguayo viene siendo una importante figura en su país con la camiseta de Liverpool y ahora tendría todo listo para llegar a Emelec.

No es la primera vez que Nápoli viene sonando para la LigaPro. El uruguayo, que se desenvuelve como medio centro y extremo, ya antes estuvo en planes de equipos como Barcelona SC o Liga de Quito. La directiva del club se está apurando en su fichaje.

Aunque aún no está posicionada y reconocida, todo se encamina para que la directiva de José David Jiménez y Cristhian Noboa comande a Emelec por los siguientes años. Son la única candidatura inscrita y por eso ya se están moviendo por fichajes.

Gonzalo Napoli también pasó por México. (Foto: GettyImages)

El fichaje de Nápoli sería el primero de varios que está trabajando la directiva y también con esta contratación se presume que el club iría más por una línea uruguaya y esto le abre las puertas a Vicente Sánchez, DT candidato a llegar al ‘Bombillo’.

Los números de Gonzalo Nápoli en 2025

Con la camiseta de Liverpool, Nápoli viene jugando un total de 35 partidos entre todas las competencias. Sumó más de 2.400 minutos y fue campeón nacional y de la Supercopa. El volante se viene desarrollando más como medio centro en la mitad de la cancha.

El valor de mercado de Gonzalo Nápoli

Actualmente, Gonzalo Nápoli tiene un valor de mercado de 1.2 millones. Se desconoce en qué condiciones estaría negociando Emelec su transferencia. El futbolista tiene contrato con León de México, dueño de su pase, hasta finales de la temporada 2026.

