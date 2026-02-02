Ni Liverpool ni Manchester United: Nilson Angulo jugará en este equipo de la Premier League

Nilson Angulo venía sonando para llegar a la Premier League desde hace varias temporadas. El ecuatoriano estuvo muy cerca de Manchester United y Liverpool, pero ahora finalmente eligió a su nuevo equipo. El ecuatoriano sí jugará en esta temporada en Inglaterra.

Fabrizio Romano confirma que todo está listo entre Nilson Angulo y Sunderland para que el ecuatoriano sea su nuevo jugador en esta temporada. El delantero tricolor llega al equipo de moda en Inglaterra y se perfila para ser titular lo más rápido posible.

Aunque no es uno de los grandes, sí es uno de los equipos tradicionales de Inglaterra y un club que promete abrirle las puertas al delantero ecuatoriano en la misma Premier League. Tendrá estos 6 meses para adaptarse y llegar con ritmo al Mundial 2026.

Desde Europa se informa que la operación por el jugador ecuatoriano es de 20 millones de dólares. Por lo cual, el futbolista tricolor termina saliendo por menos de lo esperado, pero Anderlecht no quiso “limitar” sus chances de llegar a Europa a jugar en la Premier League.

Nilson Angulo se va a Sunderland. (Captura de Pantalla)

Con este movimiento, aumenta la cuota ecuatoriana en la Premier League, ya que ahora hay 3 jugadores con Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal) y Nilson Angulo (Sunderland). Todos son titulares en la Selección de Ecuador con Beccacece.

Los números de Nilson Angulo en Anderlecht

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado con el Anderlecht un total de 2.569 minutos repartidos entre 30 partidos. Marcó 7 goles y dio 8 asistencias. Su valor de mercado, de acuerdo a Transfermark, es de 7 millones de dólares. Llegará a hacerse los chequeos médicos en los siguientes días.

¿Cuándo debutaría Nilson Angulo en Sunderland?

Al venir con ritmo, el jugador ecuatoriano ya podría debutar el próximo fin de semana en la Premier League; casualmente, el jugador ecuatoriano haría su estreno con Arsenal de Piero Hincapié. El partido se juega el sábado 7 de febrero y se podrá ver por Disney+.

En síntesis: