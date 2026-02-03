El fútbol ecuatoriano no deja de crecer y ahora incluso los grandes equipos envían a sus emisarios (trabajadores) a cerrar los fichajes de futbolistas ecuatorianos de la LigaPro. Manchester City, Ajax y Benfica tienen a emisarios buscando al mismo jugador.

Ederson Castillo es buscado por los equipos como Manchester City, Ajax y Benfica, de acuerdo a la revelación de Nicolás Ayala. Los 3 clubes enviaron a sus representantes a cerrar la operación y quieren convencer al volante que tiene a media Europa enamorada.

De acuerdo a la información revelada por Reinaldo Romero, el jefe de las formativas del Benfica viajó a Ecuador para apurar estas negociaciones. Serían horas claves para determinar el futuro de Ederson Castillo que se acerca al fútbol europeo.

Hace pocas semanas, el joven volante estuvo en España, haciendo sus prácticas en el FC Barcelona. Pocos meses antes también se metió en la órbita de Real Madrid. Los grandes equipos ven en el jugador de Liga de Quito una importante proyección.

Uno de los primeros equipos que buscó a Castillo fue el Manchester United y ahora con la salida de Casemiro, podrían apurar los planes para comprarlo. No obstante, en este momento los que más cerca estarían son el City, Ajax y también Benfica.

¿Cuándo llegaría Ederson Castillo a Europa?

Para cualquier equipo que se anime a fichar a Ederson Castillo, el club deberá hacerlo sabiendo que apenas podrá contar con el jugador en enero de 2027. El futbolista recién cumple 18 años en diciembre, y es solo con esa edad que podrá viajar.

El valor de mercado de Ederson Castillo

Actualmente, Ederson Castillo tiene un valor de mercado de 500 mil dólares. No obstante, Liga de Quito no dejaría de recibir por él más de 5 o 6 millones. El futbolista apenas y ha jugado en la LigaPro en la temporada anterior. Su proyección y talento es lo que enamora a los grandes de Europa.

