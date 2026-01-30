Atlético Madrid tiene dos grandes candidatos para reemplazar a Diego Simeone

Atlético de Madrid todavía espera por refuerzos en un mercado de fichajes donde ni mucho menos se han suplido todas las ausencias de la plantilla colchonera. En medio de una serie de operaciones que veremos en qué terminan a lo largo de las próximas horas, han trascendido los dos principales nombres que la entidad tiene en su carpeta de futuribles para cuando se corten los caminos con Diego Pablo Simeone. No será ni mucho menos a finales de temporada.

Recordemos que el argentino renovó recientemente su contrato hasta el año 2027 por la capital española. Un acuerdo que le permitirá dirigir al Atlético de Madrid durante más de 15 temporadas y que se entiende que ni mucho menos será un impedimento para convivir con la figura del director deportivo Mateu Alemany. El ex estratega de Barcelona desde los despachos tendría dos nombres como posibles reemplazantes del Cholo cuando llegue el momento de reemplazar al máximo ídolo.

“Iraola tiene muchas novias, está centradísimo con el Bournemouth, pero hay un porcentaje muy alto de que deje el equipo inglés a final de temporada. Gusta muchísimo a varios equipos, entre ellos el Tottenham. Mateu Alemany aprecia mucho el trabajo de Iraola y puede ser un entrenador que encaje con el perfil. Lo que hay entre el Cholo y el Atleti es algo inexplicable”, explicaba el periodista Mateo Moretto en Diario MARCA alrededor del entrenador vasco. No nos olvidemos que ya tuvo pasos por el fútbol español donde en clubes como Mirandés o Rayo Vallecano dio auténticas sorpresas en cuanto a la clasificación de primera como segunda división.

El siguiente nombre que aparece en las quinielas del universo Atlético de Madrid no es otro que Marcelino. Un guerrero de 1000 batallas de LaLiga española y que ha comandado proyectos de la talla de Athletic Club de Bilbao, Sevilla, Valencia o Villarreal a títulos de peso. En este momento dirige al submarino amarillo en una campaña donde en el campeonato nacional se rompen todo tipo de pronósticos mientras en Europa se rozó el bochorno quedando penúltimos de la tabla general de la Champions. Su perfil fuerte y similitudes en cuanto a la primera idea de juego del Cholo Simeone en la capital española encaja en el proyecto.

Marcelino e Iraola ya gustan como herederos de Simeone: GETTY

Repetimos que ni mucho menos se trata de una operación o decisión que se tomará a finales de temporada. Por Atlético de Madrid y pese a los últimos roces con Mateu Alemany, entienden que la figura de Diego Pablo Simeone es absolutamente intocable. El argentino seguirá suponiendo una carta de peso para la entidad a nivel económico como deportivo. Lo que se empieza a analizar, y todo ello también de la mano de la nueva propiedad del club rojiblanco como lo es Apollo, es quien tendrá la difícil tarea de tomar sus riendas cuando llegue el momento de decir adiós.

¿Atlético de Madrid se queda sin Goretzka?

El centrocampista del Bayern aparecía como una opción de bajo coste para reforzar el centro del campo. Termina contrato a finales de temporada y por portales como Sky entienden que en este momento Atlético de Madrid tiene todas las de perder para intentar incorporarlo antes de la llegada del mes de febrero. Diferente es la película pensando en lo que ocurra después del mundial.

Entienden por la prensa alemana que Goretzka podría unirse al Atlético de Madrid después de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA o igualmente a un AC Milán que también le sigue de lleno. Por lo pronto los rojiblancos siguen buscando activos en un mercado de fichajes donde el nombre de Ademola Lookman gusta por todo lo alto. Se buscan refuerzos tras ingresar en esta ventana de incorporaciones o más cercanas a los 60 millones de euros.

