Mientras Cristiano Ronaldo gana 200 millones de euros, este es el sueldo que le ofrecen a Benzema para renovar en Arabia Saudita

Karim Benzema es noticia por una Saudí Pro League donde en este momento nadie puede garantizar que vuelva a disputar minutos oficiales con Al-Ittihad. A lo largo de las últimas horas la prensa francesa ha revelado diferentes propuestas de renovación que ha recibido el ex delantero del Real Madrid para continuar al frente del proyecto en Yeda. Se le habría pedido prácticamente que jugase gratis en un campeonato donde Cristiano Ronaldo recibe de manera anual 200 millones de euros.

Hay dos informaciones que se mezclan. Por un lado L’Equipe habla de una oferta a Benzema donde le pedirían no aumentar su sueldo tras anotar 57 goles y dar 18 asistencias en los 86 partidos disputados con el equipo de Yeda. Si se le entregaría el 100% de sus derechos comerciales y por ende ahí podría sacar una diferencia financiera en cuanto a su primer vínculo contractual con la entidad se refiere. La otra rama informativa habla de un escenario nunca antes visto en el fútbol de élite.

Y es que según Foot Mercato, Benzema ya tendría una propuesta formal por parte del Al-Ittihad donde se le pediría no cobrar ningún tipo de retribución por sus servicios a nivel de salario. Únicamente recibiría dinero en su paso por el club de Yeda gracias a ser el dueño del 100% de sus derechos comerciales y federativos. Una oferta donde ni mucho menos se podría igualar con el salario que ya percibe en Arabia Saudita y que ha generado un enojo más que importante en el entorno del jugador.

“Es verdad que tengo ofertas de Europa. Necesito analizarlo todo, elegir con calma y ver dónde me siento mejor”, declaraba el propio ex Lyon y Real Madrid en el mes de noviembre alrededor de un contrato que termina en el mes de junio del año 2026. Para muchos todavía tiene galones de sobra para disputar encuentros de primer nivel en el viejo continente. La trama no se encuentra ni mucho menos amable pensando en su continuidad por Oriente Medio.

Benzema tendría que bajar mucho su sueldo para seguir siendo rival de CR7 en Arabia: GETTY

Recordemos que hablamos de unas de las primeras grandes incorporaciones por parte de Arabia Saudita a manos del fútbol europeo. Benzema se marchaba del Real Madrid en la última jornada de la temporada 2023 y con una oferta absolutamente irrechazable en cuanto a sueldo se refiere. Tras prácticamente tres años defendiendo los intereses de un equipo donde ha coincidido con figuras de la talla de N´Golo Kanté, Marcelo Gallardo o Fabinho, nadie descarta que el galo retorne al viejo continente después del Mundial.

Datos claves

Karim Benzema registra 57 goles y 18 asistencias en 86 partidos con el Al-Ittihad.

registra y en con el Al-Ittihad. El contrato del delantero francés con el club de Yeda finaliza en junio de 2026 .

. Al-Ittihad propuso a Benzema una oferta donde cobraría únicamente por sus derechos comerciales.

