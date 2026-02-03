Bombazo: Michael Morales recibe la mejor noticia de todas de la UFC y se acerca al título

Michael Morales es el gran candidato a tener una pelea titular en el peso Welter en las próximas semanas. Ahora el ecuatoriano terminó recibiendo una noticia que sorprende a todos y que lo pone prácticamente a tiro de la pelea estelar por el título.

La UFC confirmó un cambio importante en el ranking del peso Welter, y es que Michael Morales subió al tercer lugar del ranking y queda a tiro de una pelea contra Islam Makhachev, con el cual vienen intercambiando varias amenazas en las últimas semanas.

Morales ya ha demostrado su gran poderío en la UFC y ahora prácticamente solo tendría a un rival para una pelea estelar que sería Ian Machado Garry. No obstante, parece que el plan de la UFC apunta a una pelea estelar entre el ecuatoriano y el campeón.

Michael viene con un récord imbatible en la UFC y en su última presentación dejó muy mal parado a uno de los mejores del circuito como es Sean Brady. El peleador ecuatoriano podría regresar al octágono en los siguientes meses para su pelea estelar.

Michael Morales es el 3 del peso Welter. (Captura de Pantalla)

Se espera que en las siguientes semanas, la UFC confirme los planes para esta categoría y para el futuro de Michael Morales. El peso Welter en los últimos años viene siendo una de las ramas más competitivas de toda la empresa con grandes combatientes.

El récord de Michael Morales en la UFC

Michael Morales lleva la impresionante marca de 19 victorias y 0 derrotas. El ecuatoriano ha finalizado a 14 rivales, y en sus últimas 5 peleas ni siquiera ha llegado al tercer round del combate. Es uno de los peleadores en mejor estado de forma.

