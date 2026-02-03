VIDEO | Arsenal es finalista de la Copa de la Liga y Piero Hincapié casi se manda un golazo

No hubo hazaña del Chelsea y el Arsenal se metió a la final de la Copa de la Liga con un global 4-2. El defensor Piero Hincapié fue titular y no solo fue sólido en defensa, si no que se mandó un remate que pudo haber sido el golazo de la serie.

El ‘tricolor’, otra vez como lateral zurdo y cumpliendo a gran nivel se animó a acercarse al área, y como si de un extremo se tratara sacó un remate al ángulo que estuvo cerca de sentenciar todo mucho antes.

La atajada de Robert Sánchez le negó el primer gol al ecuatoriano con la camiseta de los ‘Gunners’. El ‘tricolor’ fue de los más elogiados al final del partido por los hinchas.

El 3-2 en Stamford Bridge permitía a los del Arsenal a mantener la ventaja y meterse a la final con un empate, sobre los descuentos Kai Havertz puso el 1-0 que liquidó todo.

Para este partido tanto Moisés Caicedo y Piero Hincapié fueron titulares con sus respectivos equipos y completaron los 90′ minutos. Ambos llegarán al Mundial como titulares fijos en la Premier League.

El posible rival del Arsenal en la final de la Copa de la Liga

El Arsenal ahora esperará la segunda semifinal entre el Manchester City y el Newcastle. En la ida fue victoria 2-0 para los de Guardiola, se enfrentarían los dos mejores equipos ingleses.

