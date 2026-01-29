La jugada de Luis Díaz a lo Ronaldinho en la Champions que le da la vuelta al mundo

Luis Díaz cerró con broche de oro la participación en la fase de liga de la Champions League 2025-26 y no solo registró una asistencia en la victoria de Bayern Múnich ante PSV Eindhoven, sino que también hizo una jugada a lo Ronaldinho que le dio la vuelta al mundo.

¡Y no es por exagerar! Bayern Múnich ganaba 1-0 con gol de Jamal Musiala al minuto 13 del segundo tiempo y se estaba asegurando terminar en la segunda posición de la fase de liga. Así que no había que perder el balón en salida para evitar una sorpresa del PSV. ‘Lucho’ Díaz lo entendió a la perfección.

A la hora de buscar un referente en el mundo del fútbol que sepa salir de un problema en la cancha con mucha magia, Ronaldinho da un paso al frente. El exjugador brasileño se vio honrado con la jugada de Luis Díaz que le dio la vuelta al mundo.

Video: La jugada de Luis Díaz a lo Ronaldinho que le da la vuelta al mundo

La gran jugada de Luis Díaz en Bayern ante PSV. (Foto: X / @SC_ESPN)

Todo parecía indicar que Luis Díaz iba a perder la pelota porque dos jugadores del PSV llegaron a su posición. Ahí apareció el primer recuerdo de Ronaldinho porque ‘Lucho’ hizo un sombrero para sacarse a un rival de encima… ¿Y el otro? Al otro lo dejó sin hacer nada con un taco para terminar una jugada que llegó a más de 5.000 reproducciones en X. ¡Video!

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de aportar tres goles y una asistencia para que Bayern Múnich clasificara de manera directa a los octavos de final, Luis Díaz volverá a jugar el sábado 31 de enero a las 12:30 P.M. cuando enfrenten al Hamburgo en condición de visitante por la fecha 20 de la Bundesliga.

