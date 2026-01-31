VIDEO | Moisés Caicedo lideró a Chelsea a una épica remontada en la Premier League

Chelsea estuvo a nada de protagonizar una derrota escandalosa contra West Ham en la Premier League, y complicar su lugar en la tabla de posiciones. El primer tiempo acabó con un marcador 2 a 0 a favor de los visitantes, mientras que en el segundo tiempo el campeón del mundo lo pudo dar vuelta.

Gran parte de la remontada de Chelsea se entiende en Moisés Caicedo y su gran nivel. El ecuatoriano fue el que lideró al equipo ‘Blue’ en el segundo tiempo y estuvo a nada de marcar un golazo, no obstante, Areola tuvo que hacer una de las mejores atajadas de su carrera para evitarlo.

Tweet placeholder

Sobre el final del partido, Moisés Caicedo apareció en el área rival para armar una jugada increíble junto a Joao Pedro. El ecuatoriano le filtró un pase y el brasileño puso una gran asistencia para Enzo Fernández, que anotó el tanto de la victoria para los ‘Blues’.

Tweet placeholder

Con esta victoria, Chelsea escaló hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones, a esperar lo que pase con Manchester United. No obstante, los de Rosenior reciben un gran envión para entre semana buscar otra remontada ante Arsenal en la Carabao Cup.

Publicidad

Publicidad

El puesto de Chelsea en la Premier League

ver también Los nuevos y graves motivos de Emelec para despedir a Guillermo Duró

Con esta victoria, Chelsea llegó a los 40 puntos y aunque está muy lejos de la pelea por el título, los de Londres aspiran a quedar en puestos de Champions League para la siguiente temporada:

¿Cuándo juegan Chelsea contra Arsenal por la Carabao Cup y por dónde ver?

Chelsea enfrentará a Arsenal por las semis de vuelta de la Carabao Cup el próximo martes 3 de febrero de 2026. La ida fue a favor de los ‘Gunners’ que ganaron 3 a 2. Moisés Caicedo sería titular en este partido al igual que Piero Hincapié y se podrá ver por Disney+.

Publicidad

Publicidad