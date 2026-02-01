Es tendencia:
logotipo del encabezado
James Rodríguez

La dura revelación sobre el futuro de James Rodríguez: “No lo quiere nadie”

James Rodríguez sigue sin encontrar equipo y ahora dan una dura revelación sobre el volante colombiano y su futuro 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
La dura revelación sobre el futuro de James Rodríguez: "No lo quiere nadie" Foto: Getty
La dura revelación sobre el futuro de James Rodríguez: "No lo quiere nadie" Foto: Getty

James Rodríguez tiene a toda Colombia pendiente de su futuro profesional y es que a falta de seis meses para el Mundial, el volande la Selección no cierra con un nuevo equipo. Se hablaba que habían varias ofertas pero desde Argentina dan una información distinta.

El periodista Adrián Magnoli de DSports dio a conocer que: “A James Rodríguez no lo quiere nadie. Lo rechazaron desde Barcelona y Liga de Quito de Ecuador, y en la MLS no hay ningún equipo haciendo un esfuerzo por él”.

El comunicador además recalcó que James tiene la decisión de no jugar en Colombia, lo que genera un desplante para los hinchas de Millonarios y Atlético Nacional que lo querían de vuelta en la LigaBetPlay.

La información de la MLS de Magnoli contrasta con los rumores que vienen sonando hace semanas. Medios aseguraban que Austin FC, Orlando City, FC Cincinnatti y el Inter Miami lo tenían en consideración, algo que al menos el periodista desmiente.

Una de las mayores razones por las que el ex Club León sigue sin equipo es su altísimo contrato. El volante colombiano quiere seguir cobrando cerca de 5 millones de dólares al año.

Las exigencias de James Rodríguez para jugar en su nuevo club

Desde México y de acuerdo a Marca y otros medios, trasciende que James Rodríguez pidió estas cosas para jugar en algún equipo durante la temporada 2025:

Publicidad
  • Equipo de Seguridad Privada con grupos de guardaespaldas disponibles 24/7
  • Auto blindado con chofer para todos los traslados
  • Mansión de lujo con gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales
  • Preparador físico propio
  • Chef personal con especialidad en dieta colombiana y europea
  • Viajar en vuelos privados para trayectos largos
  • Espacio privado en las instalaciones del club para su descanso
Tweet placeholder
Jhon Durán rechazaría a la Juventus por sorpresivo equipo ¿la mejor decisión?

ver también

Jhon Durán rechazaría a la Juventus por sorpresivo equipo ¿la mejor decisión?

Encuesta

¿Debe James Rodríguez bajar sus aspiraciones para encontrar club?

Ya votaron 0 personas

Publicidad
James Rodríguez – Club León Foto: Getty

James Rodríguez – Club León Foto: Getty

En resumen

  • James Rodríguez fue rechazado por Barcelona SC, Liga de Quito y clubes de la MLS.
  • El volante de la Selección de Colombia exige un salario cercano a 5 millones de dólares.
  • El periodista Adrián Magnoli desmintió ofertas de Inter Miami, Orlando City y Austin FC.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Jhon Durán rechazaría a la Juventus por sorpresivo equipo ¿la mejor decisión?
Fútbol de Colombia

Jhon Durán rechazaría a la Juventus por sorpresivo equipo ¿la mejor decisión?

Beccacece y la Selección de Ecuador tienen un nuevo rival antes del Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

Beccacece y la Selección de Ecuador tienen un nuevo rival antes del Mundial 2026

La horrible crisis que vive la Selección de Ecuador a poco del Mundial 2026
Mundial 2026

La horrible crisis que vive la Selección de Ecuador a poco del Mundial 2026

Luis Díaz le quitó el trono a Harry Kane y esto dijo: “No puedo creer”
Bundesliga

Luis Díaz le quitó el trono a Harry Kane y esto dijo: “No puedo creer”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo