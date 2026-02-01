James Rodríguez tiene a toda Colombia pendiente de su futuro profesional y es que a falta de seis meses para el Mundial, el volande la Selección no cierra con un nuevo equipo. Se hablaba que habían varias ofertas pero desde Argentina dan una información distinta.

El periodista Adrián Magnoli de DSports dio a conocer que: “A James Rodríguez no lo quiere nadie. Lo rechazaron desde Barcelona y Liga de Quito de Ecuador, y en la MLS no hay ningún equipo haciendo un esfuerzo por él”.

El comunicador además recalcó que James tiene la decisión de no jugar en Colombia, lo que genera un desplante para los hinchas de Millonarios y Atlético Nacional que lo querían de vuelta en la LigaBetPlay.

La información de la MLS de Magnoli contrasta con los rumores que vienen sonando hace semanas. Medios aseguraban que Austin FC, Orlando City, FC Cincinnatti y el Inter Miami lo tenían en consideración, algo que al menos el periodista desmiente.

Una de las mayores razones por las que el ex Club León sigue sin equipo es su altísimo contrato. El volante colombiano quiere seguir cobrando cerca de 5 millones de dólares al año.

Las exigencias de James Rodríguez para jugar en su nuevo club

Desde México y de acuerdo a Marca y otros medios, trasciende que James Rodríguez pidió estas cosas para jugar en algún equipo durante la temporada 2025:

Equipo de Seguridad Privada con grupos de guardaespaldas disponibles 24/7

con grupos de guardaespaldas disponibles 24/7 Auto blindado con chofer para todos los traslados

con chofer para todos los traslados Mansión de lujo con gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales

con gimnasio privado y cancha para entrenamientos personales Preparador físico propio

Chef personal con especialidad en dieta colombiana y europea

Viajar en vuelos privados para trayectos largos

Espacio privado en las instalaciones del club para su descanso

