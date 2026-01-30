Barcelona SC sigue buscando refuerzos activamente, especialmente en la posición de delanteros. César Farías ha pedido a la directiva que consideren a uno de los jugadores con los que fue campeón en Aucas 2022.

Según el portal Futbolecuador.com, Barcelona podría reforzarse con Roberto ‘Tuka’ Ordóñez para el 2026. El club amarillo busca un delantero de recambio y el atacante de 40 años entra en consideración.

César Farías piensa tener hasta cuatro delanteros en el plantel, y ya cuenta con ‘Toto’ Núñez, Darío Benedetto y Miguel Parrales. Por lo que Ordóñez podría ser el cuarto en la nómina.

El ex campeón con Aucas y Delfín SC tiene también las ofertas de Deportivo Quito y Cuenca Juniors para el 2026, que aunque sean menores en lo económico le prometen mayor protagonismo deportivo.

Fue clave en el ascenso del cuadro azuayo a la LigaPro Serie B y Emelec también lo sondeó por parte de la directiva de Jorge Guzmán y el cuerpo técnico de Guillermo Duró, sin embargo Emelec podría tener un recambio de ambas áreas pronto.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Tuka Ordóñez fue campeón con Aucas en el 2022.

