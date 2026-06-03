Detalles nada más faltarían para que Emelec se haga con el fichaje de un jugador que fue campeón con Barcelona SC en 2020

Emelec sigue moviendo fichas en el mercado de fichajes y ahora el club azul estaría muy cerca de un nuevo “bombazo”. De acuerdo, a la información de Eduardo Erazo, el ‘Bombillo’ iría por el fichaje de un jugador que fue campeón con Barcelona SC en 2020.

El apuntado, según los últimos reportes de prensa, es Christian Alemán. El volante está libre en el mercado de fichajes, tras acabar su contrato con Bolívar. El jugador ecuatoriano forma parte de la plantilla que fue campeona con Barcelona SC en 2020, aunque se marchó del club.

Alemán es un fichaje que viene sonando para Emelec desde que quedó libre en Bolivia y desde que el club azul decidió dar por terminado el ciclo de Miller Bolaños. Por lo cual, en las siguientes semanas se podría ya dar el anuncio del jugador.

Emelec quiere un nuevo volante para tener más juego en la mitad de la cancha, algo que perdió con la salida de Miller Bolaños. Además, con Alemán no tendría que pagar por una cuota de fichaje y eso hace que sea más atractivo poder llevarlo al Capwell.

Alemán pasó por el Manta en los últimos años. (Foto: Olé)

El ‘Bombillo’ ahora también tiene que solucionar un problema en la FIFA, puesto que, está sancionado y por eso no puede fichar a nuevos jugadores. Por lo cual, primero debe pagar lo que debe para poder inscribir a sus nuevos fichajes para el segundo semestre.

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¿Por qué Alemán se fue Bolívar?

Christian Alemán llegó a Bolivia como uno de los grandes fichajes de Bolívar, sin embargo, su paso por este fútbol duró poco y nada. El jugador se marchó del club por un problema personal y por eso acabó regresando a Ecuador para seguir con su carrera.

Alemán ya estuvo en Emelec

En el comienzo de su carrera, Cristhian Alemán ya estuvo en Emelec, vistiendo sus colores. Es más, ‘Palmeria’ sumó minutos con la camiseta azul en el fútbol ecuatoriano, antes de hacer un largo camino con la camiseta de Barcelona SC.

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En síntesis:

Emelec busca fichar al volante Christian Alemán tras terminar su contrato con Bolívar.

busca fichar al volante tras terminar su contrato con Bolívar. El mediocampista ecuatoriano formó parte de la plantilla campeona con Barcelona SC en 2020.

en 2020. Emelec mantiene una sanción de la FIFA que le impide inscribir nuevos jugadores.