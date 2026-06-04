Gastón Campi demandó a Barcelona SC, obtuvo la razón y ahora el club debe pagarle una importante fortuna.

Barcelona SC volvió a perder una demanda contra un ex jugador y ahora tendrá que pagar una importante cifra. Los amarillos no pudieron contra Gastón Campi que los había demandado y ahora el club está obligado a pagar una importante cifra o será sancionado por la FIFA.

Lo que Barcelona SC debe pagarle a Gastón Campi asciende a más de 700.000 dólares por diferentes causas. La FIFA le dio la razón al jugador que rescindió su contrato por tener 3 meses sin que le paguen el sueldo y por eso quedó libre y pudo demandar.

De acuerdo al detalle que presenta, Marcelo Bee Sellares, Barcelona SC tiene que pagarle a Campi:

240.000 por deuda salarial

14.400 de penalidad contractual

520.000 de indemnización.

La directiva decidió sacar a Campi en un movimiento que era cuestionado, porque el defensa tenía contrato con el club, pero el directorio no contaba más con él. No se pudo regularizar su salida de una manera correcta y ahora les toca pagar.

Barcelona SC tiene que pagarle a Campi. (Foto: Imago)

Campi al igual que otros jugadores de la temporada 2025 demandaron a Barcelona SC, porque la directiva no les pagaba su salario. En su momento, Antonio Álvarez, presidente de los amarillos, reveló que quien quería cobrar debía hacerlo solo demandando y así fue.

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Los números de Campi en Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC, Gastón Campi alcanzó a jugar un total de 37 partidos en la temporada anterior. Marcando 3 goles y dando 2 asistencias. Sumó en cancha más de 2.700 minutos.

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