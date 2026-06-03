Kendry Páez tiene nuevo club luego del Mundial

Kendry Páez está cerca de volver a salir de River Plate y desde Inglaterra ya adelantan cuál será su siguiente equipo.

Kendry Páez va a cerrar un semestre otra vez en medio de incertidumbre y algunas críticas, y posiblemente con nuevo equipo. River Plate estaría analizando cortar el préstamo y en Inglaterra dan detalles de su nuevo equipo.

Según el periodista Simon Johnson de The Athletic, Chelsea repescará a Kendry Páez luego del Mundial y decidieron volver a prestarlo. Parece que los análisis no convencieron a Xabi Alonso y el DT no lo tendrá en cuenta.

El préstamo de Kendry Páez a River Plate era inicialmente hasta diciembre, sin embargo el jugador no convenció a Coudet y se sumará a la larga lista de salidas que planea el gigante de Argentina.

Lo más probable es que Kendry Páez sea cedido a un equipo de Europa para un seguimiento más fácil de parte del Chelsea. En Argentina revelaron falta de compromiso y comportamientos extradeportivos de parte de Páez.

Pese al muy irregular semestre, Kendry Páez fue convocado al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador. Su nombre es uno de los jugadores más criticados desde la prensa e hinchas.

En este semestre con River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó solo 1 gol y dio 1 asistencia. Sumó en cancha poco más de 400 minutos, pero con Coudet fue suplente en casi todo su ciclo.

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Kendry Páez – Selección Ecuador.

Las polémicas de Kendry Páez en su carrera

No es la primera vez que revelan grandes polémicas con Kendry Páez. El jugador ecuatoriano ya estuvo en un Night Club en la previa de la Copa América en 2024, y cuando salió de Racing de Estrasburgo revelaron que también conductas fuera de la cancha y visitas a diferentes lugares le acabaron costando la salida.

En resumen

Chelsea repescará a Kendry Páez tras el Mundial 2026 para cederlo a otro club.

tras el Mundial 2026 para cederlo a otro club. River Plate interrumpiría el préstamo del ecuatoriano antes de su vencimiento en diciembre.

del ecuatoriano antes de su vencimiento en diciembre. 14 partidos y un gol sumó el volante en su semestre con el equipo argentino.