Ya son 7 jugadores confirmados los que no seguirían en Millonarios para la siguiente temporada. Radamel Falcao encabeza la lista.

Millonarios tuvo un semestre para el olvido en el fútbol colombiano y en el extranjero. El club no pudo pelear el título, mientras que en Copa Sudamericana se quedó de la peor manera contra O’Higgins en la última fecha cuando un empate le alcanzaba.

Estos malos resultados obligan a que en el club se tomen decisiones duras y se den algunas salidas de jugadores. De momento, ya hay 7 jugadores que no continuarán en el club para el siguiente semestre por sus malos rendimientos en este año.

Las salidas confirmadas de Millonarios

De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira

En el club aún están trabajando en decidir qué pasa con David Mackalister Silva, con el cual se especula su futuro no solo fuera de Millonarios, sino también en el fútbol. La posibilidad del retiro estaría latente para el histórico jugador.

Falcao se iría nuevamente de Millonarios. (Foto: GettyImages)

Hay jugadores que aún no firman su salida como es el caso de Guillermo De Amores, sin embargo, el jugador ya sabe que no contarán con él y que su salida es inminente. En caso de no querer irse, la directiva del equipo ‘Embajador’ ya le comunicó que no será inscrito.

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Los fichajes que haría Millonarios en el segundo semestre

En el mercado, Millonarios también se estaría moviendo para contratar a jugadores en las posiciones de arquero, delantero y volantes. En las próximas semanas podrían darse novedades sobre el futuro de estas contrataciones y los primeros nombres en llegar.

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