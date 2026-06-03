La mala temporada de Chelsea le pasa factura a Moisés Caicedo y ya no cuesta más de 100 millones

Moisés Caicedo tiene un nuevo valor de mercado, tras una pésima temporada con Chelsea y a puertas de jugar el Mundial.

Moisés Caicedo fue de lo poco brillante que tenía Chelsea en esta temporada. El jugador ecuatoriano no pudo ayudar a su equipo a ganar un nuevo trofeo y se quedaron fuera de toda competencia europea en este año. Además, ahora también tiene un nuevo valor de mercado.

De acuerdo a la información de Transfermarkt y la actualización del valor de mercado de Moisés, el volante ecuatoriano ya no vale 110 millones. Su rendimiento y expulsiones le pasaron factura y ahora el volante ecuatoriano cuesta 100 millones.

Esta reducción de 10 millones se entiende por el nivel del equipo, la falta de títulos y las expulsiones que tuvo en esta campaña el jugador ecuatoriano. El tricolor se perdió varios partidos por acumulación de tarjetas y también por las rojas directas.

‘Niño Moi’ sigue siendo el jugador más caro de Ecuador en toda su historia, pero este bajón es una señal de lo mala que fue la temporada de su club y también de su irregular rendimiento. Ahora en el Mundial 2026, podría apostar por una importante mejora.

Su paso por Chelsea ha puesto el valor de mercado de Moisés Caicedo siempre entre subidas y bajadas. En su mejor momento llegó a los 110 millones a los que se hace énfasis, pero cuando peor la pasaba el equipo y él, el jugador ecuatoriano llegó a costar 75 millones.

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Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En toda la temporada con Chelsea, y entre todas las competencias, Moisés Caicedo ha jugado un total de 50 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 1 asistencia. Recibió también 16 tarjetas amarillas que le hicieron perderse partidos y una roja directa.

El contrato de Moisés Caicedo con Chelsea

Hace poco se hizo oficial que Moisés Caicedo acabó renovando su contrato con Chelsea hasta la temporada 2033. El ecuatoriano eligió seguir en Chelsea, pese a que tenía varios interesados en su carrera.

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En síntesis:

Moisés Caicedo disminuyó su valor de mercado de 110 a 100 millones de euros .

disminuyó su valor de mercado de 110 a . 50 partidos disputó el volante ecuatoriano con el Chelsea en toda la temporada.

disputó el volante ecuatoriano con el Chelsea en toda la temporada. Hasta 2033 se extendió el contrato de Moisés Caicedo tras renovar con su club.