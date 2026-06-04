¡Última hora! Se confirmó el nuevo DT de Emelec para terminar el 2026

Este jueves 4 de junio de 2026 se terminaron todos los rumores en el banquillo de Emelec y comenzó la era oficial de Cristian Nasuti. El club hizo oficial en sus redes sociales que ‘Tano’ será el nuevo DT para lo que queda de temporada, tras los buenos resultados obtenidos.

Nasuti se quedará también con otros dos históricos que le acompañarán en Emelec en estos meses, Javier Klimowicz y Rodrigo Figueroa. Un cuerpo técnico lleno de campeones serán los encargados de terminar este semestre con la camiseta del ‘Bombillo’.

“El Club Sport Emelec informa la designación de Cristian Nasuti como Director Técnico del primer plantel, acompañado por Javier Klimowicz como Asistente Técnico y Rodrigo Figueroa como Preparador Físico. Compromiso, Convicción y sentido de pertenencia al mando de la dirección técnica del bombillo”, dijo el club en su comunicado oficial.

Nasuti se había convertido en la cara de Emelec en los últimos partidos y el juego del equipo también había mostrado una notable mejoría. Por lo cual, el interino pasó a ser el principal candidato a quedarse con el puesto y ahora asume el reto más importante de su corta carrera.

Así anunció Emelec a Nasuti como su DT. (Foto: Emelec)

Emelec comenzará su nuevo ciclo en las siguientes semanas cuando los equipos de LigaPro vuelvan a las competencias. El DT en el segundo partido del regreso ya tendrá una durísima misión al enfrentarse a Barcelona SC en una nueva edición del Clásico del Astillero.

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Los números de Nasuti en Emelec

Como interino en este ciclo al frente de Emelec, Nasuti dirigió un total de 4 partidos. Sumando 1 derrota, 1 empate y 2 victorias. Dejó al equipo a solo 2 puntos de entrar a los lugares del hexagonal final y asegurarse un puesto en torneos internacional.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro:

Datos clave:

Cristian Nasuti fue anunciado oficialmente como el nuevo director técnico del Emelec .

fue anunciado oficialmente como el nuevo director técnico del . 4 de junio de 2026 fue la fecha en que se confirmó su designación.

de 2026 fue la fecha en que se confirmó su designación. 4 partidos dirigió el estratega durante su periodo de interinato en el club.