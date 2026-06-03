Los 5 clubes con más jugadores convocados al Mundial 2026

Todas las listas de convocados al Mundial 2026 son definitivas y oficiales. Estos son los 5 clubes con más representantes en el torneo.

Son oficiales las 48 listas de convocados de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo. Tras la publicación de selecciones como Uzbekistán, se abre una nueva etapa en una edición del certamen con cambios en todos los sentidos. Estos son los cinco clubes que más jugadores llevarán desde sus respectivas entidades al gran torneo de la FIFA. Todo arranca en ocho días.

Nadie lleva de momento más jugadores que el Manchester City al torneo. La última plantilla de Pep Guardiola en la Premier League contará con un total de diecinueve convocados al torneo. James Trafford, Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Matheus Nunes, Rúben Dias, Nathan Aké, Tijjani Reijnders, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Rayan Aït-Nouri, Abdukodir Khusanov, Rodri, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Erling Haaland son los nombres elegidos.

Se encuentra en segundo lugar un Bayern de Múnich con un total de diecisiete futbolistas llamados a la cita. Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Lennart Karl, Aleksandar Pavlović, Dayot Upamecano, Michael Olise, Harry Kane, Konrad Laimer, Josip Stanišić, Luis Díaz, Alphonso Davies, Minjae Kim, Hiroki Ito, Nicolas Jackson y Bara Sapoko Ndiaye serán sus embajadores en un torneo que arranca el próximo once de junio en la Ciudad de México.

Tras ellos aparece un empate a dieciséis entre el París Saint-Germain y el Arsenal. Los dos finalistas de la UEFA Champions League componen el final de un tridente donde aparece talento de todo peso. Si arrancamos con el equipo de Luis Enrique, veremos a jugadores como, Marquinhos, Pacho, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Achraf Hakimi y Kang-in Lee.

Manchester City, club con más convocados al Mundial: GETTY

David Raya, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Martin Ødegaard, Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Noni Madueke, William Saliba, Kai Havertz, Leandro Trossard, Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres y Piero Hincapié serán los del Arsenal. Hablamos de la convocatoria de futbolistas gunners más grande en la historia del club para la Copa del Mundo. No son pocos los que incluso tienen posibilidades de coronarse campeones.

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Barcelona y Real Madrid, en distinto escenario

Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, João Cancelo, Anthony Gordon, Marcus Rashford y Hamza Abdelkarim son los futbolistas del conjunto culé llamados a la cita. En el Real Madrid no se superan los diez convocados y, por primera vez en la historia, ni siquiera habrá españoles del conjunto merengue en un Mundial.

Para que nos hagamos una idea de lo que representa esto, clubes como el Atlético de Madrid, Al-Hilal, Crystal Palace o el Manchester United tendrán más representantes en el torneo que la Casa Blanca del fútbol. Todos empatan en la sexta posición de un top ten donde sus embajadores en el torneo ya se encuentran en sus respectivas convocatorias. La undécima posición cierra todo el Borussia Dortmund con once llamados al torneo de la FIFA.

¿Cuánto gana un club por jugador convocado al Mundial?

La normativa de la FIFA es clara en este sentido. Se habla de un monto de 11.000 euros por día que cada jugador se encuentre bajo el torneo de Zúrich. Cualquiera de las selecciones que llegue a la final dará a sus clubes por cabeza casi medio millón de euros. Mucho dinero en juego para muchas entidades.

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“El cálculo se realiza por cada día que el jugador esté bajo la disciplina de su selección nacional, comenzando desde el inicio de la concentración oficial hasta el día siguiente de la eliminación de su equipo”, dicta la norma de la FIFA en relación a lo que viene por delante en el primer certamen de cuarenta y ocho naciones.

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