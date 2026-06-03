Emelec quiere fichar a dos jugadores que ya no cuentan para Barcelona SC y dar un gran golpe en el mercado de la LigaPro.

Barcelona SC está pasando por una profunda crisis después de que no se dieran los resultados esperados en este primer semestre. El club ya ha decidido darle salida a 5 jugadores, entre extranjeros y nacionales, pero ahora se confirma que Emelec está muy interesado en dos de estos jugadores.

Emelec estaría buscando los fichajes de Miguel Parrales y Jonnathan Mina. Ambos jugadores son del gusto del club desde hace varios meses, y de acuerdo a reportes de prensa anteriores, el club sigue de cerca cómo se define su futuro en Barcelona SC.

Mina fue uno de los mejores laterales del fútbol ecuatoriano en 2025 y el máximo asistidor del campeonato, no obstante, en Barcelona SC no encontró el espacio esperado y tampoco era del gusto de Farías. Por lo cual, el jugador está más afuera que adentro.

Asimismo, Miguel Parrales es uno de los delanteros de la LigaPro más efectivo de los últimos cursos, no obstante, el goleador estuvo lejos de mostrar un gran nivel en Barcelona SC. Fue suplente con todos los entrenadores y ahora le buscan salida. Emelec ya estuvo interesado en él desde la temporada 2025.

Barcelona SC dejaría ir a varios jugadores. (Foto: GettyImages)

A diferencia de otras temporadas, en este 2026, Emelec se encuentra mucho mejor administrativamente y por eso el club azul se puede permitir más fichajes a mitad de año. Hasta el día de hoy, el club no ha vuelto a sumar sanciones en la FIFA y puede fichar.

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Todos los jugadores que dejarían Barcelona SC

En Barcelona SC analizan seriamente la salida de jugadores como Tomás Martínez, Sergio Núñez, Héctor Villalba, Miguel Parrales y Jonnathan Mina. Estas serían las primeras 5 salidas, de un plantel que podría ser renovado para la segunda mitad del semestre.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, ahora que el torneo se paraliza por el Mundial 2026:

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