Emelec ratificó a Cristhian Nasuti como director técnico pero hay críticas por los nombres que fueron descartados antes.

Emelec habría decidido mantener a Christian Nasuti como entrenador del club para el segundo semestre del año, y ahora revelan las otras alternativas. La directiva priorizó al argentino por encima de dos campeones de LigaPro con otros clubes.

Según el periodista Jorge Vargas, Emelec prefirió a Christian Nasuti antes que a Pablo Repetto y a Fabián Bustos. Estos dos entrenadores han ganado varios títulos en Ecuador.

Los resultados conseguidos en los últimos partidos convencieron a la directiva de ratificar al argentino. Los azules vienen con dos victorias consecutivas por primera vez en el año.

La opción principal era Alfredo Arias, sin embargo el entrenador uruguayo es clave para Junior de Barranquilla y está en camino de ganar su segundo título de liga de Colombia.

Nasuti estará acompañado de Javier Klimowicz como asistente técnico, así mismo su lugar en la dirección deportiva será tomado por Luis Miguel Escalada. El argentino viene de una gestión positiva en el Deportivo Cuenca.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Pablo Repetto – Liga de Quito

En resumen