El nuevo arquero convocaría la Selección de Ecuador al Mundial 2026

Con poco más de dos meses para el inicio del Mundial 2026, la Selección de Ecuador podría perder a dos de sus arqueros. Gonzalo Valle por lesión y Moisés Ramírez tampoco está seguro tras su posible sanción sumado a su falta de minutos, y ya Sebastián Beccacece estaría buscando un nuevo portero.

Lo preocupante para el DT de la ‘Tri’ es que en su proceso solo ha convocado a cinco arqueros. Con la ausencia de los dos mencionados, solo quedan David Cabezas y el juvenil Christian Loor como alternativas.

Fuera de los que ha llamado, podrían entrar en consideración el experimentado Alexander Domínguez y el argentino naturalizado Javier Burrai, arquero con registros positivos en la liga de Argentina.

David Cabezas tuvo su debut en el arco de Ecuador en el partido contra Países Bajos tras lesión de Valle. En más de una ocasión estuvo cerca de ir a uno de los grandes de LigaPro, hoy se encuentra en Libertad de Loja.

Hernán Galíndez es a día de hoy el único arquero fijo en la convocatoria de Ecuador, para tranquilidad de los hinchas se perfila para ser titular por segunda Copa del Mundo consecutiva.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en mayo y junio 2026 dos amistosos finales antes de ir al Mundial. La idea es que la ‘Tri’ se despida con su gente por lo que Guayaquil y Quito se perfilan como sede.

Publicidad

David Cabezas – Selección de Ecuador.

En resumen