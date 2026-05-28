Confirman el nuevo equipo de Jeremy Sarmiento tras no ascender ni ir al Mundial

Jeremy Sarmiento acabó otra temporada irregular en lo individual y colectivo y ya tiene nuevo equipo para el segundo semestre.

Otro de los jugadores de Ecuador que debía definir su futuro era Jeremy Sarmiento, el extremo cerró un semestre sin lograr el ascenso a la Premier League y también sin Mundial 2026. Ahora definió su futuro y tiene oficialmente nuevo equipo.

El rendimiento y continuidad con el Middlesbrough cumplió las condiciones y su venta se concretó de forma definitiva. Así, luego de una temporada en la Premier y un montón de cesiones, Jeremy Sarmiento dejó de ser jugador del Brighton.

Ahora Jeremy Sarmiento tendrá que pelear otro año en la Championship para ascender a la primera división. Esta edición fue marcada por la derrota en los play offs a manos del Hull City en el último minuto.

Jeremy Sarmiento era un fijo en las convocatorias de la Selección de Ecuador, sin embargo fue perdiendo espacio a niveles de clubes y esto se vio reflejado para la Tri.

Antes de su nuevo préstamo al Middlesbrough, a Jeremy Sarmiento lo sondearon del fútbol turco y brasileño, pero Sarmiento optó por quedarse en Inglaterra donde ha jugado siempre.

El valor de mercado de Jeremy Sarmiento

De acuerdo a Transfermark, Jeremy Sarmiento tiene un valor de mercado de 5 millones de dólares. Para Brighton es la “última oportunidad” para sacar algún dinero por el jugador ecuatoriano. La opción de compra de ‘Boro’ contempla un contrato hasta finales de 2030.

Publicidad

Jeremy Sarmiento. Foto: Getty.

En resumen