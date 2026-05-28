Justin Lerma es otro de los grandes talentos del fútbol ecuatoriano y que vivirá el sueño europeo en la siguiente temporada. La ‘Joya’ fue fichado por el Dortmund y aunque se especulaba que iba a ser prestado cuando llegue, el mismo jugador aclaró qué pasará.

En la zona mixta después de la victoria de IDV ante Rosario Central, en lo que fue su último partido en Ecuador, Lerma aclaró que él se unirá al primer equipo del Dortmund. El jugador ecuatoriano confirmó que, de momento, no sería cedido a otro equipo.

“Yo llego y me pongo a disposición del primer equipo del Dortmund. Es lo que me dijeron“, comentó la ‘Joya’. Lerma viene sumando minutos en Ecuador y llegará con una importante regularidad a su primer estreno europeo en un gran equipo.

Por otro lado, Justin también aprovechó los micrófonos para mandar un fuerte mensaje: “Para la gente que dice que no voy a llegar al Dortmund, que me van a prestar, nada sus comentarios me ayudan a ser mejor“, sentenció Justin Lerma muy seguro de sí mismo.

Justin Lerma confirmó que se unirá al primer equipo de Borussia Dortmund y que no será cedido a otro club.



El talentoso futbolista ecuatoriano, formado en Independiente del Valle, llegará al conjunto alemán el próximo 14 de junio para iniciar oficialmente esta nueva etapa en su… pic.twitter.com/YaQnHxBpfi — Johanna Calderón (@johacalderon11) May 28, 2026

Tras esta revelación de Lerma, se espera que el ecuatoriano no repita el camino de Kendry Páez. La otra joya de Ecuador no pudo acoplarse a Chelsea y fue cedido a Estrasburgo, donde tampoco estuvo a la altura, y se movió a River, que ahora analiza terminar su préstamo.

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Los números de Justin Lerma en el Borussia Dortmund

En esta temporada con Independiente del Valle, Justin Lerma ha jugado un total de 16 partidos entre todas las competencias. El extremo ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia en poco más de 800′ minutos. Este año decidieron darle más minutos en IDV para que llegue con ritmo a Alemania.

¿Hasta cuándo tiene contrato Justin Lerma con Borussia Dortmund?

Desde el Dortmund no han revelado el tiempo de contrato de Justin Lerma, pero se espera que el ecuatoriano tenga un acuerdo superior a los 4 años, como viene pasando con grandes joyas que son compradas en Europa.

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En síntesis:

Justin Lerma confirmó que se integrará directamente al primer equipo del Borussia Dortmund para la próxima temporada.

confirmó que se integrará directamente al del Borussia Dortmund para la próxima temporada. El jugador ecuatoriano desmintió los rumores sobre una posible cesión inmediata tras su salida de Independiente del Valle .

. Justin Lerma registró 2 goles y una asistencia en 16 partidos disputados con IDV durante este año.