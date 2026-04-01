Bombazo en la Selección de Ecuador luego de que se conociera que tres jugadores quedaran fuera de la ‘Tri’ por decisión de Sebastián Beccacece. Desde los medios reportan que desobedecieron al cuerpo técnico y ahora quedan fuera del Mundial 2026.

Kevin Rodríguez, Moisés Ramírez y Bryan Ramírez habrían ignorado órdenes del cuerpo técnico de forma deliberada. La información la dio el periodista Vito Muñoz en KCH Radio, detallando que no serán convocados nuevamente aunque con el pasar de las horas actualizaron la información.

Rápidamente, José Alberto Molestina vía Studio Fútbol aclaró que llegaron tarde a la cena en la tarde libre y por eso quedaron fuera del partido vs. Países Bajos, aclaró que la sanción no afectará a futuros partidos. Los dos primeros son fijos en las convocatorias y tenían un lugar casi seguro en el Mundial.

Con la posible lesión de Gonzalo Valle y la exclusión de Moisés Ramírez, David Cabezas aumentó considerablemente sus chances de ser el segundo arquero de la ‘Tri’ tras Hernán Galíndez.

En el caso de Kevin Rodríguez, Sebastián Beccacece declaró públicamente que el era delantero fijo en su proceso, por lo que sorprende que haya perdido por motivos extrafutbolísticos, su lugar en el Mundial.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en mayo y junio 2026 dos amistosos finales antes de ir al Mundial. La idea es que la ‘Tri’ se despida con su gente por lo que Guayaquil y Quito se perfilan como sede.

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🚨⚽🇪🇨 ¡NO ESTÁN AFUERA DEL MUNDIAL 2026!



Moisés Ramírez, Kevin Rodríguez y Bryan Ramírez fueron sancionados por llegar tarde a una cena, la sanción es económica y no ser convocado al duelo ante Países Bajos.



No obstante su lucha por un lugar en el Mundial sigue vigente.… pic.twitter.com/lnqHqZ3Pf4 — DeUnaSF (@DeUnaSF) April 1, 2026

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TRES FUTBOLISTAS DE ECUADOR 🇪🇨 NO IRÁN AL MUNDIAL 😱🔥



Kevin Rodríguez, Bryan Ramírez y Moisés Ramírez no volverían a la selección luego de no acatar órdenes del cuerpo técnico de Sebastián Beccacece. pic.twitter.com/YYQ1r6njH0 — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) April 1, 2026

Kevin Rodríguez jugó incluso el primer amistoso de Ecuador. Foto: Getty.

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En resumen