Es tendencia:
Bolavip Logo
Selección de Ecuador

Bombazo: Tres jugadores quedan fuera de la Selección de Ecuador por desobedecer a Beccacece

La Selección de Ecuador separó a tres jugadores por decisión de Sebastián Beccacece, dos de ellos eran fijos en la convocatoria.

Bombazo: Tres jugadores quedan fuera de la Selección de Ecuador por desobedecer a Beccacece
Bombazo: Tres jugadores quedan fuera de la Selección de Ecuador por desobedecer a Beccacece

Bombazo en la Selección de Ecuador luego de que se conociera que tres jugadores quedaran fuera de la ‘Tri’ por decisión de Sebastián Beccacece. Desde los medios reportan que desobedecieron al cuerpo técnico y ahora quedan fuera del Mundial 2026.

Kevin Rodríguez, Moisés Ramírez y Bryan Ramírez habrían ignorado órdenes del cuerpo técnico de forma deliberada. La información la dio el periodista Vito Muñoz en KCH Radio, detallando que no serán convocados nuevamente aunque con el pasar de las horas actualizaron la información.

Rápidamente, José Alberto Molestina vía Studio Fútbol aclaró que llegaron tarde a la cena en la tarde libre y por eso quedaron fuera del partido vs. Países Bajos, aclaró que la sanción no afectará a futuros partidos. Los dos primeros son fijos en las convocatorias y tenían un lugar casi seguro en el Mundial.

Con la posible lesión de Gonzalo Valle y la exclusión de Moisés Ramírez, David Cabezas aumentó considerablemente sus chances de ser el segundo arquero de la ‘Tri’ tras Hernán Galíndez.

En el caso de Kevin Rodríguez, Sebastián Beccacece declaró públicamente que el era delantero fijo en su proceso, por lo que sorprende que haya perdido por motivos extrafutbolísticos, su lugar en el Mundial.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en mayo y junio 2026 dos amistosos finales antes de ir al Mundial. La idea es que la ‘Tri’ se despida con su gente por lo que Guayaquil y Quito se perfilan como sede.

Ver también

Los primeros detalles de la lesión de Gonzalo Valle ¿otra baja para el Mundial?

Encuesta

¿Hace bien Beccacece en excluir a estos jugadores?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Kevin Rodríguez jugó incluso el primer amistoso de Ecuador. Foto: Getty.

Kevin Rodríguez jugó incluso el primer amistoso de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen

  • Sebastián Beccacece excluyó a tres jugadores de la convocatoria para el Mundial 2026.
  • Los futbolistas sancionados son Kevin Rodríguez, Moisés Ramírez y Bryan Ramírez.
  • La desvinculación se debe a que los jugadores ignoraron órdenes del cuerpo técnico deliberadamente.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones