Luis Díaz es la gran figura de Bayern Múnich en una temporada en la que no ha dejado de brillar. El colombiano es tan bueno en el equipo alemán que ahora mismo es uno de los candidatos a pelear por el balón de oro. De ahí que, hasta un fichaje de 100 millones se limite por él.

Desde Alemania, Christian Falk, reveló que Bayern Múnich ya no explora un fichaje de 100 millones para su equipo, cuando Luis Díaz es el titular absoluto y dueño del puesto. De ahí que, el club ya no estaría interesado en hacerse con el fichaje de Yan Diamonde, figura de RB Leipzig.

En este mercado, Bayern se gastó más de 70 millones por Luis Díaz y el titular de la Selección Colombia ha dado todos los resultados esperados. Junto a Harry Kane y Olisé forman una de los tridentes más importantes y temibles de todo el fútbol europeo.

“El Bayern no puede permitirse el lujo de Diomande en este momento porque, como ya informamos en Bayern Insider, Luis Díaz es la titularidad establecida en la banda izquierda”, reveló Falk. Por lo cual, ahora mismo no se exploran otras opciones para el puesto de Luis Díaz.

Luis Díaz es figura absoluta en Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

El próximo mercado para Bayern Múnich también es importante porque estarían buscando un jugador que pueda darle descanso a Luis Díaz. Esto, sin gastar una cifra exorbitante y menos aún cuando el ex jugador de Liverpool está mostrando un espectacular nivel.

Los números de Luis Díaz en esta temporada

En lo que va de temporada, Luis Díaz lleva un enorme curso. El jugador colombiano ha marcado ya 19 goles y dado 15 asistencias en tan solo 32 partidos. Es decir, lleva más participaciones de gol que encuentros disputados en todo el año. Los títulos decidirán si puede pelear un trofeo individual.

