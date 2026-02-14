Luca Klimowicz es uno de los delanteros que más cerca está de llegar a Emelec y un fichaje que ha causado una importante ilusión para el club. No obstante, el jugador aún no llega a Ecuador a poco del comienzo de la temporada. ¿El motivo? La oferta del club ecuatoriano.

Desde Argentina, Hernán Laurino reveló que el préstamo y la opción de compra para quedarse con Luca Klimowicz aún no está acordada. El delantero tiene las ganas de llegar a Emelec, y el club de ficharlo, pero el tema económico es el principal problema.

Emelec habría hecho una oferta de préstamo con una opción de compra que no termina de convencer a Instituto, porque para ellos este valor no representa lo que el jugador argentino cuesta. De ahí que, todavía no se pueda concretar una transferencia.

Se espera que en las próximas semanas se den otras conversaciones entre las partes y con esto se defina si ‘Klimo’ regresa a Ecuador a la LigaPro o sigue jugando en Argentina. También hay una opción de renovación rodeando el futuro inmediato del jugador.

Luca sigue con contrato en Instituto de Córdoba. (Foto: Instituto)

Emelec se sigue moviendo en el mercado y de momento ya acordó la llegada de Francisco Pizzini, que deja Vélez. El club sigue reforzando su ataque con la idea de llegar al mejor nivel para el comienzo de la LigaPro y también para lo que pueda hacer en la Copa Ecuador.

El valor de mercado de Luca Klimowicz

De acuerdo a Transfermarkt, el delantero argentino ahora mismo tiene un valor de mercado de 600 mil dólares, sin embargo, Instituto estaría considerando un valor más alto por el delantero. Estos números no llegan a lo que Emelec ofrece y la negociación está “difícil”.

Klimowicz tiene contrato con Instituto de Córdoba

Para salir a Emelec, Luca tenía que renovar su contrato, y así no estar en su última temporada y terminar saliendo “gratis”. De ahí que, el jugador ya habría firmado la renovación a la espera de que se dé un acuerdo entre ambas partes. El goleador es muy bien valorado en Ecuador.

