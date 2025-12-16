Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sebastián Beccacece

El insólito voto de Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, para el premio The Best 2025

Sebastián Beccacece sorprendió a todos con estos votos para los premios The Best 2025.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Los insólitos votos de Beccacece a los ganadores del The Best
© GettyImages/ Edit BvLos insólitos votos de Beccacece a los ganadores del The Best

Sebastián Beccacece votó como DT de la Selección de Ecuador en esta última edición de los premios The Best. El entrenador argentino terminó sorprendiendo a todos con una decisión inesperada para el segundo lugar. El DT eligió a un delantero.

Se reveló a quienes votó Beccacece como los mejores del mundo en el The Best. El DT terminó eligiendo a Ousmane Dembélé en el primer lugar, luego a Harry Kane (para sorpresa de todos) y posteriormente se quedó con Vitinha, de PSG y la Selección de Portugal.

Sorprende que Beccacece eligiera a Harry Kane para el segundo lugar, sobre todo porque el delantero inglés se quedó lejos de demostrar en la última temporada que podía competir con los mejores, pese a los títulos locales que terminó ganando con el Bayern.

Finalmente, el gran ganador de la noche fue Ousmane Dembélé, algo que ya era muy lógico después de que ganó el Balón de Oro. El jugador francés fue clave en el PSG que ganó la Champions League en el anterior curso, aunque esta nueva temporada se ha quedado lejos de ese rendimiento.

Dembélé ganó el The Best en 2025. (Captura de pantalla)

Dembélé ganó el The Best en 2025. (Captura de pantalla)

No es la primera vez que Beccacece sorprende a todos con sus votos, ya en 2024, el DT terminó eligiendo a Lionel Messi por encima de todos, y al ganador que fue Vinícius Júnior, ni siquiera la metió entre sus 3 mejores jugadores.

Publicidad

Beccacece ignoró a Yamal y Mbappé

Barcelona SC sorprende a todos y buscaría el fichaje de este delantero extranjero de 700 mil dólares

ver también

Barcelona SC sorprende a todos y buscaría el fichaje de este delantero extranjero de 700 mil dólares

Sebastián Beccacece también sorprendió a todos ignorando a dos jugadores “candidatos” a ganar el premio. El DT ni tomó en cuenta a jugadores como Lamine Yamal y Mbappé, de grandes temporadas en FC Barcelona y Real Madrid, respectivamente.

Los DT’s que eligió Beccacece

También sorprendió con esta decisión Beccacece. Ya que el DT terminó eligiendo a Arteta en primer lugar, Luis Enrique en segundo lugar, y Enzo Maresca para el tercer puesto. Al final el gran ganaodr de la jornada fue Luis Enrique, campeón con el PSG.

Encuesta

¿Crees que votó bien Beccacece?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Ousmane Dembélé ganó el premio The Best en 2025 como el mejor jugador del mundo.
  • Sebastián Beccacece votó a Dembélé, Harry Kane y Vitinha en el premio The Best.
  • El DT Sebastián Beccacece sorprendió al ignorar a Lamine Yamal y Mbappé en su votación.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
El campeón de Champions que ponen como reemplazo de Sebastián Beccacece
Fútbol de Ecuador

El campeón de Champions que ponen como reemplazo de Sebastián Beccacece

¿A Beccacece no lo despiden por ser argentino? La dura crítica de Sixto Vizuete
Fútbol de Ecuador

¿A Beccacece no lo despiden por ser argentino? La dura crítica de Sixto Vizuete

Beccacece revela cómo su consejo fue clave para mejorar a William Pacho
Fútbol de Ecuador

Beccacece revela cómo su consejo fue clave para mejorar a William Pacho

Lo dejaron fuera del once del año en el The Best y esto fue lo primero que hizo Moisés Caicedo
Fútbol de Ecuador

Lo dejaron fuera del once del año en el The Best y esto fue lo primero que hizo Moisés Caicedo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo