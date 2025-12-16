El insólito voto de Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, para el premio The Best 2025

Sebastián Beccacece votó como DT de la Selección de Ecuador en esta última edición de los premios The Best. El entrenador argentino terminó sorprendiendo a todos con una decisión inesperada para el segundo lugar. El DT eligió a un delantero.

Se reveló a quienes votó Beccacece como los mejores del mundo en el The Best. El DT terminó eligiendo a Ousmane Dembélé en el primer lugar, luego a Harry Kane (para sorpresa de todos) y posteriormente se quedó con Vitinha, de PSG y la Selección de Portugal.

Sorprende que Beccacece eligiera a Harry Kane para el segundo lugar, sobre todo porque el delantero inglés se quedó lejos de demostrar en la última temporada que podía competir con los mejores, pese a los títulos locales que terminó ganando con el Bayern.

Finalmente, el gran ganador de la noche fue Ousmane Dembélé, algo que ya era muy lógico después de que ganó el Balón de Oro. El jugador francés fue clave en el PSG que ganó la Champions League en el anterior curso, aunque esta nueva temporada se ha quedado lejos de ese rendimiento.

Dembélé ganó el The Best en 2025. (Captura de pantalla)

No es la primera vez que Beccacece sorprende a todos con sus votos, ya en 2024, el DT terminó eligiendo a Lionel Messi por encima de todos, y al ganador que fue Vinícius Júnior, ni siquiera la metió entre sus 3 mejores jugadores.

Beccacece ignoró a Yamal y Mbappé

Sebastián Beccacece también sorprendió a todos ignorando a dos jugadores “candidatos” a ganar el premio. El DT ni tomó en cuenta a jugadores como Lamine Yamal y Mbappé, de grandes temporadas en FC Barcelona y Real Madrid, respectivamente.

Los DT’s que eligió Beccacece

También sorprendió con esta decisión Beccacece. Ya que el DT terminó eligiendo a Arteta en primer lugar, Luis Enrique en segundo lugar, y Enzo Maresca para el tercer puesto. Al final el gran ganaodr de la jornada fue Luis Enrique, campeón con el PSG.

