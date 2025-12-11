¿A Beccacece no lo despiden por ser argentino? La dura crítica de Sixto Vizuete

Sebastián Beccacece no ha conseguido los resultados que se esperaba con la Selección de Ecuador, y ha estado envuelto en diferentes polémicas, por sus decisiones. Pese a esto, sigue siendo el entrenador de ‘La Tri’ y dirigirá el Mundial en el 2026.

En medio de todas las críticas para Beccacece, ahora sale la de un DT ecuatoriano, Sixto Vizuete. El DT estuvo muy cerca de llevar a ‘La Tri’ al mundial de 2010, pero se quedó fuera en la última fecha. Ahora él cuestiona que si Beccacece fuera DT ecuatoriano ya no estuviera en el cargo.

“Al entrenador ecuatoriano no le dan respaldo, ni en equipos, ni en selecciones. Yo no sé si los dirigentes analizan cómo viene jugando la selección. Con todos los resultados de hace unos ocho partidos atrás, el técnico ecuatoriano ya hubiera estado afuera“, comentó Vizuete a Diario Expreso.

Algunos hinchas y dirigentes han cuestionado que Beccacece no esté rindiendo en la Selección de Ecuador, y que ‘La Tri’ aún no pueda dar ese salto de calidad prometido. El DT lideró una racha en Ecuador de 9 partidos sin perder, pero con 2 victorias, y 7 empates, la mayoría de 0 a 0.

Beccacece es apoyado por los jugadores de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Sixto Vizuete, cuando fue DT de la Selección de Ecuador, hizo una Eliminatoria muy buena y estuvo a nada de meterse al Mundial, pero una derrota contra Uruguay en la penúltima fecha lo dejó fuera de todo. Después de ese despido no pudo volver a dirigir de manera fija la máxima de ‘La Tri’.

Los números de Sixto Vizuete en la Selección de Ecuador

Cuando dirigió a la absoluta de la Selección de Ecuador, y estuvo caminando al Mundial 2010, Vizuete consiguió estos números: Dirigió 15 partidos, sumando 6 victorias, 5 empates y tan solo 4 derrotas. En ese momento, solo 4 equipos de CONMEBOL iban directo al Mundial y 1 a repechaje.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Por otro lado, Beccacece al frente de la Selección de Ecuador ha dirigido un total de 16 partidos, entre todas las competencias, sumando 6 victorias, 9 empates y tan solo 1 derrota, en su debut ante Brasil. Beccacece dejó a Ecuador segundo en la tabla de Eliminatorias y lo dirigirá en el quinto mundial de su historia.

