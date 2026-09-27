Leandro Paredes se opuso a la organización de la Copa Argentina y tomó esta decisión por Enner Valencia

En esta ocasión, se portó a la altura y demostró por qué es el capitan de Boca Juniors. El equipo ‘Xeneize’ le ganó a Racing Club de Avellaneda en los cuartos de final de Copa Argentina 2026 y Leandro Paredes se opuso a la organización del torneo y tomo una decisión. ¡Todo por Enner Valencia!

A Boca se le venía la noche porque perdía 2-0 hasta el minuto 27 del segundo tiempo. La cabeza de Valencia lo cambió todo y todo empezó con un córner que ejecutó Lautaro Blanco. Salto del delantero ecuatoriano y llegó el descuento. 2-1 ganaba Racing.

Paredes se opuso a la organización de la Copa Argentina por Valencia

Enner Valencia y Leandro Paredes. (Foto: Getty)

“Se lo voy a dar a él. Sí, obviamente, porque más allá de que hicimos un gran esfuerzo durante todo el partido, creo que sería muy injusto si perdíamos este partido por todo lo que hemos hecho, por el partido que hemos hecho, no habían pateado solo una vez, ni un tiro fue porque fue un córner. Entonces, era una locura perder este partido. Obviamente, la gente que entró lo hizo muy bien y estamos demostrando que estamos armando un grupo de hombres que sabe lo que quiere”, dijo Paredes para oponerse a la Copa Argentina y darle el premio a Valencia que le habían dado a él como el mejor jugador del partido contra Racing.

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