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Emelec perdió contra Guayaquil City, casi está fuera de la Copa Sudamericana, y será sancionado

Emelec no pudo aguantar una ventaja de 2 goles y queda casi fuera de cualquier chance de torneo internacional en 2027.

Emelec perdió en la LigaPro y queda fuera de torneos internacionales
© ImagoEmelec perdió en la LigaPro y queda fuera de torneos internacionales

Emelec se llevó un durísimo golpe contra Guayaquil City, en la LigaPro, después de no poder aguantar una ventaja de 2 a 0. El ‘Bombillo’ se estaba ilusionando ya con la Copa Sudamericana, pero en el segundo tiempo el equipo ‘Ciudadano’ lo dio vuelta.

La tabla de posiciones del cuadrangular

Con esta derrota, Emelec prácticamente se ha quedado fuera de cualquier chance de ganar el cuadrangular de la Copa Sudamericana. El ‘Bombillo’ se ubica en el último lugar de la tabla a 8 puntos de Libertad. Solo quedan por jugarse 12 puntos.

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Ya el ‘Bombillo’ necesita un “milagro” para entrar a la Sudamericana de 2027. Puesto que, también está quedando a 4 puntos de Guayaquil City que se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Este mal rendimiento en el cuadrangular confirma la mala temporada de Emelec y ahora sí el club azul vuelve a fracasar ni entrando a torneo internacional por tercer año consecutivo. El club azul vive momentos muy bajos en el fútbol ecuatoriano.

Emelec será sancionado en la LigaPro

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Sobre el final del partido contra Guayaquil City, la hinchada de Emelec empezó a quemar unos papeles y provocó que el cierre del encuentro se demore por lo menos 10 minutos más. Se espera que la LigaPro sancione al club azul por la actitud de sus aficionados.

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En síntesis:

  • Guayaquil City remontó 2-0 a Emelec en el cuadrangular de la Copa Sudamericana.
  • Emelec quedó último a ocho puntos de Libertad a falta de cuatro fechas.
  • LigaPro sancionará a Emelec por incidentes provocados por su hinchada al final del partido.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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