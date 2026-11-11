Fue parte del Mundial con Ecuador y ahora sería nuevo refuerzo de Emelec

La Selección de Ecuador podría ver a uno de sus jugadores como refuerzo de Emelec para la siguiente temporada 2027.

Emelec buscará refuerzos de peso para la próxima temporada y la directiva analiza cambios importantes en su plantilla. Ahora, el Bombillo apunta a un seleccionado ecuatoriano para reforzar una de sus posiciones prioritarias.

Luis Miguel Escalada, director deportivo de Emelec, confirmó que Hernán Galíndez está entre sus objetivos para 2027. El arquero, titular de la Selección de Ecuador durante los últimos dos Mundiales, es uno de los nombres que esperan poder cerrar.

Emelec es uno de los clubes ecuatorianos interesados en Galíndez, junto a Barcelona SC, Aucas y Universidad Católica. En el exterior, Universitario de Deportes de Perú también buscaría contar con el guardameta para la próxima temporada.

La salida de Galíndez de Huracán respondería exclusivamente a motivos familiares. En Argentina es figura del equipo y desean mantenerlo en sus filas, mientras el arquero continúa demostrando su nivel incluso a los 39 años.

Tras su regreso a Ecuador, Galíndez también proyectaría desarrollar la formación de juveniles y otros proyectos personales. En Aucas fue campeón en 2022, mientras que en Argentina consiguió un subcampeonato de Primera División con Huracán.

Los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec y que se podrían ir

A finales de 2026, estos son los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec para la siguiente temporada:

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Gonzalo Nápoli

Luca Klimowicz

Sergio Quintero

Estalin Segura

Eduardo Bores

Ignacio Guerrico

Ariel Mina

Víctor Griffith

Mario Valero

Pedro Ortiz

Jeampaul Herrera

Jaime Ayoví

Andrés Viteri

Ezequiel Castañeda

Francisco Pizzini