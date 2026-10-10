Marcelo Gallardo fue a ver su primer partido de la LigaPro y estuvo atento a estos jugadores de IDV.

Este sábado 10 de octubre de 2026, Marcelo Gallardo fue a ver su primer partido de la LigaPro en el Independiente del Valle vs Aucas. El DT de la Selección de Ecuador está cumpliendo con lo prometido y cada vez se acerca más al fútbol ecuatoriano y sigue a sus clubes.

¿Qué jugadores vio Marcelo Gallardo?

Algunos de los jugadores ecuatorianos que seguramente estuvo siguiendo Marcelo Gallardo en el partido fueron Daykol Romero y Layan Loor, dos laterales en buen nivel y que justamente reforzarían ese puesto que viene faltando a Ecuador.

De hecho, ambos jugadores ya sonaron para ser convocados, en la primera lista de Gallardo. Sin embargo, tras la gira por Asia se hizo evidente que al equipo nacional le faltaron jugadores en esas posiciones, tanto para defender como para atacar.

Gallardo presente en el partido de IDV. (Foto: Captura de pantalla)

En el lado de Aucas también hubo algunos jugadores que vienen destacando y podrían ser considerados en la Selección de Ecuador. Nombres como Piero Guzmán o Hamilton Piedra son de lo más destacado del ‘Papá’ y podrían meterse en algún llamado.

El próximo partido que iría a ver Marcelo Gallardo

Ya hay otro partido planificado en la LigaPro en el que estará Marcelo Gallardo. El ‘Muñeco’ irá a ver el Liga de Quito vs Barcelona SC, donde también hay varios jugadores ecuatoriano que se podrían meter en planes del entrenador para la siguiente gira.

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