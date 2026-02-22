Emelec podría recibir una demanda ¡por uno de sus fichajes!

Emelec está por cerrar un último fichaje en este mercado de pases de LigaPro 2026, este es el delantero José Neris. El goleador uruguayo llegará al club ecuatoriano pero podría traer una demanda con él.

El jugador firmará con Emelec en condición de agente libre, sin embargo Colón de Santa Fe acusa que el jugador tiene contrato vigente con ellos. El contrato en principio sería por tres temporadas.

Según cuenta el abogado Marcelo Bee Sellares, cuando la AFA reciba el pedido del CTI por parte de Emelec, Colón podría negarse acusando contrato vigente, aunque hay una salida para el jugador y Emelec.

Neris podría pedir ante FIFA la habilitación provisional para fichar por Emelec mientras se resuelve la disputa legal. Colón también podría tomar acciones ante Emelec por fichar a uno de sus jugadores con contratos vigentes.

Neris viene de anotar 16 goles y dar 5 asistencios desde el Montevideo City Torque, con esto Emelec cierra su delantera tras haber cerrado también a Luca Klimowicz.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

José Neris – Montevideo City Torque.

