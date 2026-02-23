Sebastián Villa rompe el silencio sobre la jugada que lo dejaría sin ir al Mundial con la Selección Colombia

Cuando se trata de buscar un extremo que sea desequilibrante, Sebastián Villa es uno de los mejores de latinoamérica. Sin embargo, por una jugada pudo haber perdido la posibilidad de ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia, y ya rompió el silencio al respecto.

Una de las características de la actual generación de la Selección Colombia es que los jugadores pregonan que son una familia. Villa tuvo una agresión hacia uno de los mejores amigos de James Rodríguez que es habitualmente convocado a la ‘Tricolor’. Así que fue inevitable pensar que esto no cayó bien en el grupo.

Durante la victoria 3-2 de Independiente de Rivadavia a Independiente de Avellaneda, Santiago Arias y Sebastián Villa fueron a disputar un balón dividido al borde de la cancha y al delantero no le gustó como le entró el lateral derecho. ¿Su reacción? Villa empujó a Arias por la espalda y después volvió empujarlo antes de que se reanudara el juego en un video con más de 1.7 millones de reproducciones.

Esto dijo Villa sobre la jugada que lo dejaría sin ir al Mundial con la Selección Colombia

La agresión de Villa a Santiago Arias. (Foto: X / @golcaracol)

Ante la narrativa que la agresión que tuvo empujando dos veces a Santiago Arias no habría caido bien en el vestuario de la Selección Colombia y por eso no iría a la próxima Copa del Mundo de la FIFA, Sebastián Villa lo aclaró todo en una entrevista con el programa ‘Equipo F’, de ESPN Argentina. “Lo que pasó con Arias es algo del fútbol. Yo quería ganar. Nos dimos la mano”, afirmó el extremo de Independiente de Rivadavia.

ver también Los “bloqueados” de la Selección Colombia para jugar los amistosos ante Croacia y Francia

Sebastián Villa habló sobre volver a la Selección Colombia

El último partido de Sebastián Villa con la Selección Colombia fue el 26 de marzo de 2019 cuando jugó 65 minutos en la derrota ante Corea del Sur en un partido amistoso. De ahí en más, Villa no fue convocado, pero no pierde la ilusión: “Estar en la Selección Colombia es un sueño que tengo de chico. El profe Lorenzo me debe estar viendo”.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuál fue el jugador de la Selección Colombia que fue agredido por Sebastián Villa? ¿Cuál fue el jugador de la Selección Colombia que fue agredido por Sebastián Villa? Ya votaron 0 personas

En síntesis